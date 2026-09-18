Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
в медицине, в промышленности, при чтении
Увеличение, крат
2,5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253126
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
два шарнира для наклона линз лупы, регулируемые по длине дужки, регулируемое межзрачковое расстояние, увеличенные защитные линзы очков, большое поле зрения с хорошим качеством изображения, надежное крепление лупы при наблюдении
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, г.
300
Описание товара Бинокулярная лупа Микромед HR 250 S (2,5х)
Бинокулярная лупа с оправой Микмед 250S 2,5x предназначена для стереоскопического наблюдения с оптическим увеличением 2,5 крат. Благодаря линзам из оптического стекла с просветляющим покрытием формируемое изображение не имеет бочкообразных искажений и резкое по всему полю зрения. Оптическая схема обеспечивает большое рабочее расстояние и большую глубину резкости, что позволяет сохранять четкую фокусировку на объект во время движения. Надежная и удобная в эксплуатации конструкция устройства позволит с комфортом проводить наблюдения длительное время. Малый вес конструкции исключает утомляемость. Лупа размещается на оправе с защитными линзами.
два шарнира для наклона линз лупы, регулируемые по длине дужки, регулируемое межзрачковое расстояние, увеличенные защитные линзы очков, большое поле зрения с хорошим качеством изображения, надежное крепление лупы при наблюдении
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокулярная лупа с оправой Микмед 250S 2,5x предназначена для стереоскопического наблюдения с оптическим увеличением 2,5 крат. Благодаря линзам из оптического стекла с просветляющим покрытием формируемое изображение не имеет бочкообразных искажений и резкое по всему полю зрения. Оптическая схема обеспечивает большое рабочее расстояние и большую глубину резкости, что позволяет сохранять четкую фокусировку на объект во время движения. Надежная и удобная в эксплуатации конструкция устройства позволит с комфортом проводить наблюдения длительное время. Малый вес конструкции исключает утомляемость. Лупа размещается на оправе с защитными линзами.
Бинокулярная лупа Микромед HR 250 S (2,5х) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокулярная лупа Микромед HR 250 S (2,5х)