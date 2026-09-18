Лупа Levenhuk Zeno Gem M5
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251465
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
50х35х70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
300
Описание товара Лупа Levenhuk Zeno Gem M5
Компактная лупа Levenhuk Zeno Gem M5 – мощный оптический инструмент на каждый день. Лупа дает 40-кратное увеличение и позволяет изучать крохотные трещинки на предметах и одежде, читать мелко набранный текст, рассматривать детали фотографий и иллюстраций. Лупа подойдет для домашнего использования и пригодится в дороге. Благодаря малым габаритам и весу ее удобно брать с собой в поездки. Лупа имеет встроенную подсветку. Для освещения рабочей области используются два ярких светодиода, расположенные рядом с линзой. Складная конструкция позволяет надежно защищать линзу во время путешествий.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
50х35х70 мм
Страна производитель
Китай
Компактная лупа Levenhuk Zeno Gem M5 – мощный оптический инструмент на каждый день. Лупа дает 40-кратное увеличение и позволяет изучать крохотные трещинки на предметах и одежде, читать мелко набранный текст, рассматривать детали фотографий и иллюстраций. Лупа подойдет для домашнего использования и пригодится в дороге. Благодаря малым габаритам и весу ее удобно брать с собой в поездки. Лупа имеет встроенную подсветку. Для освещения рабочей области используются два ярких светодиода, расположенные рядом с линзой. Складная конструкция позволяет надежно защищать линзу во время путешествий.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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