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Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 купить с доставкой в Москве
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Лупа Levenhuk Zeno Gem M5

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Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 1
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 2
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 3
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 4
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 5
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 6
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 7
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 8
Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 5
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 6
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 7
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 8
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251465
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
50х35х70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Levenhuk Zeno Gem M5

Компактная лупа Levenhuk Zeno Gem M5 – мощный оптический инструмент на каждый день. Лупа дает 40-кратное увеличение и позволяет изучать крохотные трещинки на предметах и одежде, читать мелко набранный текст, рассматривать детали фотографий и иллюстраций. Лупа подойдет для домашнего использования и пригодится в дороге. Благодаря малым габаритам и весу ее удобно брать с собой в поездки. Лупа имеет встроенную подсветку. Для освещения рабочей области используются два ярких светодиода, расположенные рядом с линзой. Складная конструкция позволяет надежно защищать линзу во время путешествий.

Отзывы о товаре Лупа Levenhuk Zeno Gem M5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
складная
Корпус
пластик, металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
25
Увеличение, крат
40
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
50х35х70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная лупа Levenhuk Zeno Gem M5 – мощный оптический инструмент на каждый день. Лупа дает 40-кратное увеличение и позволяет изучать крохотные трещинки на предметах и одежде, читать мелко набранный текст, рассматривать детали фотографий и иллюстраций. Лупа подойдет для домашнего использования и пригодится в дороге. Благодаря малым габаритам и весу ее удобно брать с собой в поездки. Лупа имеет встроенную подсветку. Для освещения рабочей области используются два ярких светодиода, расположенные рядом с линзой. Складная конструкция позволяет надежно защищать линзу во время путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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