Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x30
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209785
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 с пятью сменными линзами и встроенной подсветкой незаменима при выполнении монтажных и точных работ. Она прекрасно подходит для ремонта микроэлектроники и часовых механизмов, оценки ювелирных изделий и моделизма, рукоделия и контроля качества на производстве. Levenhuk Zeno Vizor G7 – универсальный оптический инструмент для работы и хобби. Среди сменных линз представлены как линзы с увеличением, так и однократная линза. Последняя превращает лупу в защитные монтажные очки. Надетая лупа не занимает руки, а головное крепление регулируется по длине – все надежно и функционально. В центре лупы, прямо над линзой, расположен блок подсветки. Он состоит из двух ярких светодиодов и батарейного отсека. Батарейки в комплект поставки не входят, но их можно приобрести в любом магазине. Угол наклона подсветки можно корректировать. Еще одна особенность – возможность изменения положения основной линзы. Эта функция удобна в случаях, когда есть необходимость периодически оценивать работу невооруженным глазом. В любой момент линзу можно полностью отвернуть наверх, а после вернуть обратно на исходное место.
Комментарий:
Упаковано хорошо, на очках держится плотно, удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
Максим Я.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованным. Линзы и сама прищепка, положены паралоном. Сделано всё из качественного пластика. Линзы фиксируются надёжно. Прищепка держится крепко. Очень доволен товаром.
Источник: Яндекс Маркет
Елена К.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие лупы. Хотелось бы еще видеть рекомендации продавца о том, к чему крепить эти лупы.
Источник: Яндекс Маркет
Евгений С.
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое, комплектное, без царапин. Давно искал компактное решение на очки, т.к. надоело одевать радиомонтажные очки на обычные. Товаром полностью доволен. Рекомендую к покупке.
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 с пятью сменными линзами и встроенной подсветкой незаменима при выполнении монтажных и точных работ. Она прекрасно подходит для ремонта микроэлектроники и часовых механизмов, оценки ювелирных изделий и моделизма, рукоделия и контроля качества на производстве. Levenhuk Zeno Vizor G7 – универсальный оптический инструмент для работы и хобби. Среди сменных линз представлены как линзы с увеличением, так и однократная линза. Последняя превращает лупу в защитные монтажные очки. Надетая лупа не занимает руки, а головное крепление регулируется по длине – все надежно и функционально. В центре лупы, прямо над линзой, расположен блок подсветки. Он состоит из двух ярких светодиодов и батарейного отсека. Батарейки в комплект поставки не входят, но их можно приобрести в любом магазине. Угол наклона подсветки можно корректировать. Еще одна особенность – возможность изменения положения основной линзы. Эта функция удобна в случаях, когда есть необходимость периодически оценивать работу невооруженным глазом. В любой момент линзу можно полностью отвернуть наверх, а после вернуть обратно на исходное место.
Комментарий:
Упаковано хорошо, на очках держится плотно, удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
Максим Я.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованным. Линзы и сама прищепка, положены паралоном. Сделано всё из качественного пластика. Линзы фиксируются надёжно. Прищепка держится крепко. Очень доволен товаром.
Источник: Яндекс Маркет
Елена К.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие лупы. Хотелось бы еще видеть рекомендации продавца о том, к чему крепить эти лупы.
Источник: Яндекс Маркет
Евгений С.
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое, комплектное, без царапин. Давно искал компактное решение на очки, т.к. надоело одевать радиомонтажные очки на обычные. Товаром полностью доволен. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна А.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим, взяла на подарок
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, на очках держится плотно, удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованным. Линзы и сама прищепка, положены паралоном. Сделано всё из качественного пластика. Линзы фиксируются надёжно. Прищепка держится крепко. Очень доволен товаром.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие лупы. Хотелось бы еще видеть рекомендации продавца о том, к чему крепить эти лупы.
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое, комплектное, без царапин. Давно искал компактное решение на очки, т.к. надоело одевать радиомонтажные очки на обычные. Товаром полностью доволен. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
посмотрим, взяла на подарок