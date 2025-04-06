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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 купить с доставкой в Москве
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7

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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x30
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209785
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная, на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x30
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
220x175x60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х6
Вес, г.
400

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7

Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 с пятью сменными линзами и встроенной подсветкой незаменима при выполнении монтажных и точных работ. Она прекрасно подходит для ремонта микроэлектроники и часовых механизмов, оценки ювелирных изделий и моделизма, рукоделия и контроля качества на производстве. Levenhuk Zeno Vizor G7 – универсальный оптический инструмент для работы и хобби. Среди сменных линз представлены как линзы с увеличением, так и однократная линза. Последняя превращает лупу в защитные монтажные очки. Надетая лупа не занимает руки, а головное крепление регулируется по длине – все надежно и функционально. В центре лупы, прямо над линзой, расположен блок подсветки. Он состоит из двух ярких светодиодов и батарейного отсека. Батарейки в комплект поставки не входят, но их можно приобрести в любом магазине. Угол наклона подсветки можно корректировать. Еще одна особенность – возможность изменения положения основной линзы. Эта функция удобна в случаях, когда есть необходимость периодически оценивать работу невооруженным глазом. В любой момент линзу можно полностью отвернуть наверх, а после вернуть обратно на исходное место.

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, на очках держится плотно, удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованным. Линзы и сама прищепка, положены паралоном. Сделано всё из качественного пластика. Линзы фиксируются надёжно. Прищепка держится крепко. Очень доволен товаром.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие лупы. Хотелось бы еще видеть рекомендации продавца о том, к чему крепить эти лупы.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, комплектное, без царапин. Давно искал компактное решение на очки, т.к. надоело одевать радиомонтажные очки на обычные. Товаром полностью доволен. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим, взяла на подарок



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная, на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x30
Увеличение, крат
1, 1.5, 2, 2.5, 3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
220x175x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G7 с пятью сменными линзами и встроенной подсветкой незаменима при выполнении монтажных и точных работ. Она прекрасно подходит для ремонта микроэлектроники и часовых механизмов, оценки ювелирных изделий и моделизма, рукоделия и контроля качества на производстве. Levenhuk Zeno Vizor G7 – универсальный оптический инструмент для работы и хобби. Среди сменных линз представлены как линзы с увеличением, так и однократная линза. Последняя превращает лупу в защитные монтажные очки. Надетая лупа не занимает руки, а головное крепление регулируется по длине – все надежно и функционально. В центре лупы, прямо над линзой, расположен блок подсветки. Он состоит из двух ярких светодиодов и батарейного отсека. Батарейки в комплект поставки не входят, но их можно приобрести в любом магазине. Угол наклона подсветки можно корректировать. Еще одна особенность – возможность изменения положения основной линзы. Эта функция удобна в случаях, когда есть необходимость периодически оценивать работу невооруженным глазом. В любой момент линзу можно полностью отвернуть наверх, а после вернуть обратно на исходное место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, на очках держится плотно, удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Максим Я.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованным. Линзы и сама прищепка, положены паралоном. Сделано всё из качественного пластика. Линзы фиксируются надёжно. Прищепка держится крепко. Очень доволен товаром.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие лупы. Хотелось бы еще видеть рекомендации продавца о том, к чему крепить эти лупы.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, комплектное, без царапин. Давно искал компактное решение на очки, т.к. надоело одевать радиомонтажные очки на обычные. Товаром полностью доволен. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим, взяла на подарок


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