Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект
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Характеристики
Описание товара Лупа часовая Veber MG3-5-10 комплект
Лупа часовая Veber MG3-5-10 состоит из пластикового корпуса и трех линз разного увеличения – 3х, 5х, 10х. Сменные линзы позволяют использовать лупу для ремонта и сборки часовых механизмов, электроники, ювелирных изделий, реставрационных работ. Линзы выполнены из оптического поликарбоната, более легкого, чем стекло, но сохраняющего необходимые оптические свойства. Асферическая форма линз обеспечивает четкое изображение как в центре, так и по краям поля зрения. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать универсальные держатели для луп. Отверстие в корпусе служит для предотвращения запотевания и образования конденсата. Во время работы лупу необходимо поднести как можно ближе к глазу и постепенно приближать или отдалять объект наблюдений, пока он не окажется в фокусе. Чем больше увеличение, тем ближе к линзе должен располагаться объект.
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