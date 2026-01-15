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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 купить с доставкой в Москве
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1

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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249712
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
Дополнительно
металлическая очковая оправа
Габариты
155х50х50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х5
Вес, г.
400

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1

Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 – удобная лупа с 20-кратным увеличением и светодиодной подсветкой. Лупа надевается как обычные очки, а увеличительный монокль можно сместить влево или вправо относительно правого глаза. Монокль легко откинуть вбок, если нужно смотреть невооруженным глазом. Лупа-очки очень удобна для выполнения мелких работ. Лупа Levenhuk Zeno Vizor G1 имеет встроенную светодиодную подсветку. Ее яркости хватает для работы даже в очень темных помещениях. Батарейки для питания подсветки уже входят в комплект. Увеличительная линза дает качественную и четкую картинку. Она изготовлена из специального оптического пластика, который ни в чем не уступает классическому стеклу. Однако стоит отметить, что долговечность и прочность пластика значительно выше.

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лёгкая ,удобная лупа.по ощущениям увеличение соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Аркадий -.

Достоинства:


Комментарий:
Изменил оценку с 5 на 3, т.к. шнурок вываливается сквозь щель ушка и лупа падает на пол и теряется. Неужели нельзя сделать крепление шнурка к ушку нормально или ушко металлическим? А так: отличная вещь для похода в магазин рассматривать мелкий шрифт. удобно, что есть подсветка и встроенный зум.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная лупа, очень качественно сделана, увеличение, как и заявленное. приятно держать в руках и пользоваться. взял для работы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Heilagr

Достоинства:


Комментарий:
Все как заявлено продавцом доставка быстрая товар качественный
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лупа! Марка достойная и заслуживающая внимания. Отдельно хотелось бы отметить запаковку товара продавцом, все грамотно продумано! Было создано дополнительно даже некое подобие \"ребер жесткости\", для максимальной защиты при доставке. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Линзы - стекло. Фирма не ширма. Раньше покупал для ребенка телескоп, для родителей увеличительные лупы, а себе бинокль для путешествий. Нареканий по качеству все выше названные товары не вызвали. Это марка достойна к рассмотрению и покупки.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Пластиковая рамка и ручка, лёгкая. Но вроде ничего, посмотрим, сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие очки-лупа, отличные линзы, по сравнению с ноу-неймом. Единственное -у этой модели нет опоры на переносицу, только дужка на лоб, со временем немного сползают. Но это не недостаток, а особенность модели. товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
юлия к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично помогает справиться с очень мелкими деталями. часто беру, т .к быстро изнашивается зажим
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2022
Колесов Антон Олегович

Достоинства:


Комментарий:
пользуется человек в возрасте для чтения, так как сильно упало зрение.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
Дополнительно
металлическая очковая оправа
Габариты
155х50х50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 – удобная лупа с 20-кратным увеличением и светодиодной подсветкой. Лупа надевается как обычные очки, а увеличительный монокль можно сместить влево или вправо относительно правого глаза. Монокль легко откинуть вбок, если нужно смотреть невооруженным глазом. Лупа-очки очень удобна для выполнения мелких работ. Лупа Levenhuk Zeno Vizor G1 имеет встроенную светодиодную подсветку. Ее яркости хватает для работы даже в очень темных помещениях. Батарейки для питания подсветки уже входят в комплект. Увеличительная линза дает качественную и четкую картинку. Она изготовлена из специального оптического пластика, который ни в чем не уступает классическому стеклу. Однако стоит отметить, что долговечность и прочность пластика значительно выше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
лёгкая ,удобная лупа.по ощущениям увеличение соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Аркадий -.

Достоинства:


Комментарий:
Изменил оценку с 5 на 3, т.к. шнурок вываливается сквозь щель ушка и лупа падает на пол и теряется. Неужели нельзя сделать крепление шнурка к ушку нормально или ушко металлическим? А так: отличная вещь для похода в магазин рассматривать мелкий шрифт. удобно, что есть подсветка и встроенный зум.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная лупа, очень качественно сделана, увеличение, как и заявленное. приятно держать в руках и пользоваться. взял для работы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Heilagr

Достоинства:


Комментарий:
Все как заявлено продавцом доставка быстрая товар качественный
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лупа! Марка достойная и заслуживающая внимания. Отдельно хотелось бы отметить запаковку товара продавцом, все грамотно продумано! Было создано дополнительно даже некое подобие \"ребер жесткости\", для максимальной защиты при доставке. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Линзы - стекло. Фирма не ширма. Раньше покупал для ребенка телескоп, для родителей увеличительные лупы, а себе бинокль для путешествий. Нареканий по качеству все выше названные товары не вызвали. Это марка достойна к рассмотрению и покупки.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Пластиковая рамка и ручка, лёгкая. Но вроде ничего, посмотрим, сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие очки-лупа, отличные линзы, по сравнению с ноу-неймом. Единственное -у этой модели нет опоры на переносицу, только дужка на лоб, со временем немного сползают. Но это не недостаток, а особенность модели. товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
юлия к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично помогает справиться с очень мелкими деталями. часто беру, т .к быстро изнашивается зажим
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2022
Колесов Антон Олегович

Достоинства:


Комментарий:
пользуется человек в возрасте для чтения, так как сильно упало зрение.


Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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