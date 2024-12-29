Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 – увеличительный прибор для выполнения работ, требующих высокой точности и аккуратности. Эта модель предназначена прежде всего для текстильных работ. Однако с ее помощью удобно и ремонтировать технику, работать с ювелирными изделиями, заниматься рукоделием или моделированием. Благодаря измерительным шкалам, нанесенным на основание, лупу можно использовать для определения линейных размеров предметов. Измерения можно проводить в сантиметрах или дюймах. Линза сделана из стекла и закреплена на штативе. Угол ее наклона можно регулировать. Благодаря диаметру в 30 мм вам будет удобно работать даже с протяженными предметами. Увеличение линзы составляет 6 крат. Штатив металлический, устойчивый и надежный. На нем установлены два светодиода, так что лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка работает от батареек, ее яркость можно регулировать. Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 станет хорошим выбором для хобби и профессиональной деятельности.
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Достоинства:
Комментарий:
Долго думал покупать или нет, смущало 6х приближение, думал мало будет. Первое впечатление - какая же она маленькая, что в ней можно рассмотреть. Но когда я проверил ее в деле, был очень удивлен. Приближения вполне хватает, чтобы разглядеть самые мелкие детали. Для монет самое то. Удобная, компактная и практичная. Подсветка классно адаптирована.
Достоинства:
Комментарий:
Лупа с подсветкой отличная, заказ пришёл в сроки.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, хорошая и качественная лупа. Маленькая (см. фото с купюрой), но удаленькая: тяжелая (сделана из металла и стекла, а не пластика) и прилично увеличивает (лупа одна, без дополнительной более мощной, как некоторые другие модели у производителя, по документам — 6-кратная). Складывается и становится совсем крошкой, для которой предусмотрен чехол. Продавцу спасибо за скидку. Обидно только, что следом она подешевела. Минус: доставка Боксберри без вскрытия и возможности проверки на месте ((
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлая, выглядит отлично. Увеличивает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
На четвёрочку. Продавец не упаковал дополнительно. На подарок не подойдёт. Заводская упаковка слабая, вся помялась. Хорошая задумка. Самого прибора. Быстро наводится фокус, удобно смотреть. Из минусов - питание диодов от пары редких батареек CR927, надо специально покупать. Исполнение самого батарейного отсека самое дешёвое, неудобное в обслуживании и низкокачественное.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное качество и удобная в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа. Оправдала ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Удобна в обращении, увеличение супер,покупала мужу, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобретением доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Исользую данную лупу при печати на баллоне. Лупа даёт хорошее увеличение, и упрощает работу, что особенно актуально т.к. моё зрение не самое лучшее. Позволяет видеть мелкие детали на печатаемом изображении. Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лупа , нужна для работы ! Оправдывает свою цену ! Очень удобная , устойчивая и компактная !
Достоинства:
Комментарий:
Очень удачная покупка: лупа отлично изготовлена, из качественных материалов, очень приятная на ощупь, механизм раскладывания легкий и плавный, подсветка достаточно интенсивная, сама лупа компактная, с чехлом для хранения и станет просто незаменимой в поездках. Для дома закажу лупу с большим размером, так как не для всех работ размера достаточно, но как вариант «всегда с собой» - это прекрасное решение!
Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0
Достоинства:
Комментарий:
Долго думал покупать или нет, смущало 6х приближение, думал мало будет. Первое впечатление - какая же она маленькая, что в ней можно рассмотреть. Но когда я проверил ее в деле, был очень удивлен. Приближения вполне хватает, чтобы разглядеть самые мелкие детали. Для монет самое то. Удобная, компактная и практичная. Подсветка классно адаптирована.
Достоинства:
Комментарий:
Лупа с подсветкой отличная, заказ пришёл в сроки.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, хорошая и качественная лупа. Маленькая (см. фото с купюрой), но удаленькая: тяжелая (сделана из металла и стекла, а не пластика) и прилично увеличивает (лупа одна, без дополнительной более мощной, как некоторые другие модели у производителя, по документам — 6-кратная). Складывается и становится совсем крошкой, для которой предусмотрен чехол. Продавцу спасибо за скидку. Обидно только, что следом она подешевела. Минус: доставка Боксберри без вскрытия и возможности проверки на месте ((
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлая, выглядит отлично. Увеличивает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
На четвёрочку. Продавец не упаковал дополнительно. На подарок не подойдёт. Заводская упаковка слабая, вся помялась. Хорошая задумка. Самого прибора. Быстро наводится фокус, удобно смотреть. Из минусов - питание диодов от пары редких батареек CR927, надо специально покупать. Исполнение самого батарейного отсека самое дешёвое, неудобное в обслуживании и низкокачественное.
Достоинства:
Комментарий:
Достойное качество и удобная в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа. Оправдала ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Удобна в обращении, увеличение супер,покупала мужу, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Приобретением доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Исользую данную лупу при печати на баллоне. Лупа даёт хорошее увеличение, и упрощает работу, что особенно актуально т.к. моё зрение не самое лучшее. Позволяет видеть мелкие детали на печатаемом изображении. Доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лупа , нужна для работы ! Оправдывает свою цену ! Очень удобная , устойчивая и компактная !
Достоинства:
Комментарий:
Очень удачная покупка: лупа отлично изготовлена, из качественных материалов, очень приятная на ощупь, механизм раскладывания легкий и плавный, подсветка достаточно интенсивная, сама лупа компактная, с чехлом для хранения и станет просто незаменимой в поездках. Для дома закажу лупу с большим размером, так как не для всех работ размера достаточно, но как вариант «всегда с собой» - это прекрасное решение!