Top.Mail.Ru
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0

12 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 1
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 2
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 3
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 4
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 5
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 6
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 7
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 8
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 9
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 1
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 3
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 4
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 5
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 7
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 8
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 9
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209776
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Дополнительно
подсветка, регулировка яркости подсветки, измерительная шкала в сантиметрах и дюймах
Габариты
80x75x35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х10
Вес, г.
120

Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0

Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 – увеличительный прибор для выполнения работ, требующих высокой точности и аккуратности. Эта модель предназначена прежде всего для текстильных работ. Однако с ее помощью удобно и ремонтировать технику, работать с ювелирными изделиями, заниматься рукоделием или моделированием. Благодаря измерительным шкалам, нанесенным на основание, лупу можно использовать для определения линейных размеров предметов. Измерения можно проводить в сантиметрах или дюймах. Линза сделана из стекла и закреплена на штативе. Угол ее наклона можно регулировать. Благодаря диаметру в 30 мм вам будет удобно работать даже с протяженными предметами. Увеличение линзы составляет 6 крат. Штатив металлический, устойчивый и надежный. На нем установлены два светодиода, так что лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка работает от батареек, ее яркость можно регулировать. Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 станет хорошим выбором для хобби и профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0

Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго думал покупать или нет, смущало 6х приближение, думал мало будет. Первое впечатление - какая же она маленькая, что в ней можно рассмотреть. Но когда я проверил ее в деле, был очень удивлен. Приближения вполне хватает, чтобы разглядеть самые мелкие детали. Для монет самое то. Удобная, компактная и практичная. Подсветка классно адаптирована.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лупа с подсветкой отличная, заказ пришёл в сроки.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, хорошая и качественная лупа. Маленькая (см. фото с купюрой), но удаленькая: тяжелая (сделана из металла и стекла, а не пластика) и прилично увеличивает (лупа одна, без дополнительной более мощной, как некоторые другие модели у производителя, по документам — 6-кратная). Складывается и становится совсем крошкой, для которой предусмотрен чехол. Продавцу спасибо за скидку. Обидно только, что следом она подешевела. Минус: доставка Боксберри без вскрытия и возможности проверки на месте ((
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлая, выглядит отлично. Увеличивает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
На четвёрочку. Продавец не упаковал дополнительно. На подарок не подойдёт. Заводская упаковка слабая, вся помялась. Хорошая задумка. Самого прибора. Быстро наводится фокус, удобно смотреть. Из минусов - питание диодов от пары редких батареек CR927, надо специально покупать. Исполнение самого батарейного отсека самое дешёвое, неудобное в обслуживании и низкокачественное.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное качество и удобная в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лупа. Оправдала ожидания
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
татьяна л.

Достоинства:


Комментарий:
Удобна в обращении, увеличение супер,покупала мужу, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретением доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Исользую данную лупу при печати на баллоне. Лупа даёт хорошее увеличение, и упрощает работу, что особенно актуально т.к. моё зрение не самое лучшее. Позволяет видеть мелкие детали на печатаемом изображении. Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лупа , нужна для работы ! Оправдывает свою цену ! Очень удобная , устойчивая и компактная !
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2023
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удачная покупка: лупа отлично изготовлена, из качественных материалов, очень приятная на ощупь, механизм раскладывания легкий и плавный, подсветка достаточно интенсивная, сама лупа компактная, с чехлом для хранения и станет просто незаменимой в поездках. Для дома закажу лупу с большим размером, так как не для всех работ размера достаточно, но как вариант «всегда с собой» - это прекрасное решение!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Дополнительно
подсветка, регулировка яркости подсветки, измерительная шкала в сантиметрах и дюймах
Габариты
80x75x35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 – увеличительный прибор для выполнения работ, требующих высокой точности и аккуратности. Эта модель предназначена прежде всего для текстильных работ. Однако с ее помощью удобно и ремонтировать технику, работать с ювелирными изделиями, заниматься рукоделием или моделированием. Благодаря измерительным шкалам, нанесенным на основание, лупу можно использовать для определения линейных размеров предметов. Измерения можно проводить в сантиметрах или дюймах. Линза сделана из стекла и закреплена на штативе. Угол ее наклона можно регулировать. Благодаря диаметру в 30 мм вам будет удобно работать даже с протяженными предметами. Увеличение линзы составляет 6 крат. Штатив металлический, устойчивый и надежный. На нем установлены два светодиода, так что лупу можно использовать даже в полной темноте. Подсветка работает от батареек, ее яркость можно регулировать. Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D0 станет хорошим выбором для хобби и профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго думал покупать или нет, смущало 6х приближение, думал мало будет. Первое впечатление - какая же она маленькая, что в ней можно рассмотреть. Но когда я проверил ее в деле, был очень удивлен. Приближения вполне хватает, чтобы разглядеть самые мелкие детали. Для монет самое то. Удобная, компактная и практичная. Подсветка классно адаптирована.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лупа с подсветкой отличная, заказ пришёл в сроки.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, хорошая и качественная лупа. Маленькая (см. фото с купюрой), но удаленькая: тяжелая (сделана из металла и стекла, а не пластика) и прилично увеличивает (лупа одна, без дополнительной более мощной, как некоторые другие модели у производителя, по документам — 6-кратная). Складывается и становится совсем крошкой, для которой предусмотрен чехол. Продавцу спасибо за скидку. Обидно только, что следом она подешевела. Минус: доставка Боксберри без вскрытия и возможности проверки на месте ((
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлая, выглядит отлично. Увеличивает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
На четвёрочку. Продавец не упаковал дополнительно. На подарок не подойдёт. Заводская упаковка слабая, вся помялась. Хорошая задумка. Самого прибора. Быстро наводится фокус, удобно смотреть. Из минусов - питание диодов от пары редких батареек CR927, надо специально покупать. Исполнение самого батарейного отсека самое дешёвое, неудобное в обслуживании и низкокачественное.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
Достойное качество и удобная в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая лупа. Оправдала ожидания
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
татьяна л.

Достоинства:


Комментарий:
Удобна в обращении, увеличение супер,покупала мужу, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретением доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Исользую данную лупу при печати на баллоне. Лупа даёт хорошее увеличение, и упрощает работу, что особенно актуально т.к. моё зрение не самое лучшее. Позволяет видеть мелкие детали на печатаемом изображении. Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лупа , нужна для работы ! Оправдывает свою цену ! Очень удобная , устойчивая и компактная !
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2023
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удачная покупка: лупа отлично изготовлена, из качественных материалов, очень приятная на ощупь, механизм раскладывания легкий и плавный, подсветка достаточно интенсивная, сама лупа компактная, с чехлом для хранения и станет просто незаменимой в поездках. Для дома закажу лупу с большим размером, так как не для всех работ размера достаточно, но как вариант «всегда с собой» - это прекрасное решение!


Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...