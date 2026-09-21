Лупа Veber MG755 с подсветкой

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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
55, 21
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700609
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Стильная лупа Veber MG755 с рукояткой и светодиодной подсветкой предназначена для работы с мелкими предметами. Она обеспечивает увеличение 7x через основную линзу диаметром 55 мм и 20x через дополнительную линзу диаметром 21 мм. Такое сочетание разных увеличений позволяет детально рассматривать объекты различного размера: основная линза подходит для общего обзора, а дополнительная — для изучения мельчайших деталей. Черно-белый дизайн корпуса лупы сочетает в себе строгость и элегантность, создавая визуальную гармонию и подчеркивая функциональность устройства. Лупу удобно использовать как при дневном свете, так и с включенной светодиодной LED подсветкой. Вокруг основной линзы расположено восемь светодиодов, обеспечивающих равномерное освещение объекта. Вспомогательная линза оснащена отдельной светодиодной лампочкой, которая точно освещает центральную область.
Стильная лупа Veber MG755 с рукояткой и светодиодной подсветкой предназначена для работы с мелкими предметами. Она обеспечивает увеличение 7x через основную линзу диаметром 55 мм и 20x через дополнительную линзу диаметром 21 мм. Такое сочетание разных увеличений позволяет детально рассматривать объекты различного размера: основная линза подходит для общего обзора, а дополнительная — для изучения мельчайших деталей. Черно-белый дизайн корпуса лупы сочетает в себе строгость и элегантность, создавая визуальную гармонию и подчеркивая функциональность устройства. Лупу удобно использовать как при дневном свете, так и с включенной светодиодной LED подсветкой. Вокруг основной линзы расположено восемь светодиодов, обеспечивающих равномерное освещение объекта. Вспомогательная линза оснащена отдельной светодиодной лампочкой, которая точно освещает центральную область.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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