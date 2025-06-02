Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
измерительная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%880 руб. 1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700608
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
измерительная
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
9.7х8.7х4.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой
Измерительная лупа Veber MG5055 с подсветкой предназначена для точных линейных измерений на плоских поверхностях с помощью градуированной шкалы (цена деления 0.5 мм). Этот инструмент идеально подходит для измерения размеров дефектов, неровностей, резьбы и других характеристик на разных изделиях. Лупа Veber MG5055 может применяться в разных сферах: от коллекционирования марок и монет до медицины, типографии и микроэлектроники.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
измерительная
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
9.7х8.7х4.5 см
Страна производитель
Китай
Измерительная лупа Veber MG5055 с подсветкой предназначена для точных линейных измерений на плоских поверхностях с помощью градуированной шкалы (цена деления 0.5 мм). Этот инструмент идеально подходит для измерения размеров дефектов, неровностей, резьбы и других характеристик на разных изделиях. Лупа Veber MG5055 может применяться в разных сферах: от коллекционирования марок и монет до медицины, типографии и микроэлектроники.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, лупа свои функции выполняет, проверить коэффициент увеличения нет возможности но на первый взгляд увеличивает, но возможно и не на 20х крат при выдвинутом окуляре. Линейка имеется и метрическая и дюймовая, хотелось бы, чтоб линейка располагалась нулем слева, вертикально и вправо метрическая и потом уже на оставшемся дюймовая разметка. Имеется подсветка с достаточным освещением и инфракрасная подсветка для проверки денежных купюр. Ручка есть, но как на мой взгляд, короткая, больше наверное для женских ручек. К приобретению рекомендую!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, лупа свои функции выполняет, проверить коэффициент увеличения нет возможности но на первый взгляд увеличивает, но возможно и не на 20х крат при выдвинутом окуляре. Линейка имеется и метрическая и дюймовая, хотелось бы, чтоб линейка располагалась нулем слева, вертикально и вправо метрическая и потом уже на оставшемся дюймовая разметка. Имеется подсветка с достаточным освещением и инфракрасная подсветка для проверки денежных купюр. Ручка есть, но как на мой взгляд, короткая, больше наверное для женских ручек. К приобретению рекомендую!