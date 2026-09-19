Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240)
Корпус лупы и оправа изготовлены из пластика. Оправа с линзами сдвигается внутрь корпуса, при этом, в сложенном состояние лупа занимает место не больше спичечного коробка. Подсветка автоматически включается при выдвижении блока с линзами в крайнее положение. Сверху на оправе предусмотрен переключатель подсветки: подсветка поля 10-кратной линзы, подсветка поля 30-кратной линзы и УФ подсветка (только для поля зрения 10-кратной линзы). На нижней части оправы расположены три светодиода. Светодиод УФ подсветки предназначен для проверки, например, купюр. Подсветка светодиодами белого цвета значительно улучшает условия «рассматривания» предметов, так как, ввиду большого увеличения этих линз, требуется достаточное освещение их поля зрения (что бы объект не выглядел слишком тёмным). Стильное оформление корпуса: чёрные и белые элементы и пластиковая вставка на лицевой стороне, имитирующая тиснёную кожу. Лупа Veber предназначена для рассматривания мелких и очень мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
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