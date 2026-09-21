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Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) купить с доставкой в Москве
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Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка))

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Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) - фото 1
Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
2
  • Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) - фото 1
  • Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709848
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: 2 батарейки ААА (в комплект не входят)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка))

Лупа с подсветкой Veber 10050LA предназначена для работы с мелкими деталями, увеличения мелкого текста, карт, рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем. Линза прямоугольной формы с мощностью увеличения 4 крат. Лупа оснащена удобной складной ручкой.

Отзывы о товаре Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка))




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
20
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: 2 батарейки ААА (в комплект не входят)
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа с подсветкой Veber 10050LA предназначена для работы с мелкими деталями, увеличения мелкого текста, карт, рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем. Линза прямоугольной формы с мощностью увеличения 4 крат. Лупа оснащена удобной складной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 10050 LA (с подсв., складная ручка)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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