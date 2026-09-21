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Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) купить с доставкой в Москве
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Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов)

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Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 1
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 2
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 3
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 4
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 5
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 6
Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
52
Увеличение, крат
3
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 1
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 2
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 3
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 4
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 5
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 6
  • Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709858
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
52
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: 4 батарейки AG10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х6
Вес, г.
100

Описание товара Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов)

Лупа с увеличением 3x в черном пластиковом корпусе. По периметру оправы линзы расположены 6 светодиодов -5 для подсветки и 1 для проверки водяных знаков. С обратной стороны изогнутой 12 см ручки расположен переключатель режимов освещения.

Отзывы о товаре Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
52
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: 4 батарейки AG10
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа с увеличением 3x в черном пластиковом корпусе. По периметру оправы линзы расположены 6 светодиодов -5 для подсветки и 1 для проверки водяных знаков. С обратной стороны изогнутой 12 см ручки расположен переключатель режимов освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 600558 (диам.65мм, 3х, с LED подсветкой, 6 светодиодов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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