Лупа L -23-I (налобная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: батареи типа ААА, 4 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
100
Описание товара Лупа L -23-I (налобная)
Увеличение 1,8x-4,8x, размер линзы 88x29 мм, налобная, дополнительная откидная пара линз и поворотная линза, ремешок на липучке. Применение: мелкий ремонт, радиотехника, при ювелирных работах и т. д. Увеличение: две прямоугольных линзы размером: 44x29 мм каждая плюс круглая поворотная линза диаметром 29 мм. Дополнительная откидная пара линз на пружине находится внутри козырька. Ремешок с липучкой позволяет закрепить лупу на голове наблюдателя. Устройство крепления позволяет поднимать козырек с линзами и оставлять его в фиксированном (поднятом) положении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: батареи типа ААА, 4 шт.
Страна производитель
Китай
Увеличение 1,8x-4,8x, размер линзы 88x29 мм, налобная, дополнительная откидная пара линз и поворотная линза, ремешок на липучке. Применение: мелкий ремонт, радиотехника, при ювелирных работах и т. д. Увеличение: две прямоугольных линзы размером: 44x29 мм каждая плюс круглая поворотная линза диаметром 29 мм. Дополнительная откидная пара линз на пружине находится внутри козырька. Ремешок с липучкой позволяет закрепить лупу на голове наблюдателя. Устройство крепления позволяет поднимать козырек с линзами и оставлять его в фиксированном (поднятом) положении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа L -23-I (налобная) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа L -23-I (налобная)