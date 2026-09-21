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Лупа 10050 (с ручкой) купить с доставкой в Москве
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Лупа 10050 (с ручкой)

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Лупа 10050 (с ручкой) - фото 1
Лупа 10050 (с ручкой) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Увеличение, крат
4
  • Лупа 10050 (с ручкой) - фото 1
  • Лупа 10050 (с ручкой) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709823
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
135х60х15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
300

Описание товара Лупа 10050 (с ручкой)

Лупа Veber 10050 предназначена для работы с мелкими деталями, увеличения мелкого текста, карт, рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем. Линза прямоугольной формы с мощностью увеличения 2 крат. Лупа оснащена удобной ручкой с рельефным покрытием, которое препятствует выскальзыванию прибора из рук.

Отзывы о товаре Лупа 10050 (с ручкой)




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
135х60х15
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Veber 10050 предназначена для работы с мелкими деталями, увеличения мелкого текста, карт, рисунков, фотоотпечатков, шкал, схем. Линза прямоугольной формы с мощностью увеличения 2 крат. Лупа оснащена удобной ручкой с рельефным покрытием, которое препятствует выскальзыванию прибора из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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