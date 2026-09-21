Лупа Veber 1110A (6х, 60мм)
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Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709842
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
190x73x10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х8
Вес, г.
100
Описание товара Лупа Veber 1110A (6х, 60мм)
Лупа для чтения/просмотровая Veber с металлической ручкой и с 6-кратной линзой (диаметр 60 мм). Оправа и ручка лупы изготовлены из нержавеющей стали с покрытием «под серебро». Линза из оптического стекла в оправе, зафиксирована на 4 винта. Длина ручки 124 мм. Тяжёлая, литая ручка лупы уравновешивает вес линзы — поэтому лупой удобно пользоваться (её стеклянная «голова» не перевешивает ручку). Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
6
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
190x73x10 мм
Страна производитель
Китай
Лупа для чтения/просмотровая Veber с металлической ручкой и с 6-кратной линзой (диаметр 60 мм). Оправа и ручка лупы изготовлены из нержавеющей стали с покрытием «под серебро». Линза из оптического стекла в оправе, зафиксирована на 4 винта. Длина ручки 124 мм. Тяжёлая, литая ручка лупы уравновешивает вес линзы — поэтому лупой удобно пользоваться (её стеклянная «голова» не перевешивает ручку). Купить лупу Veber рекомендуется для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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