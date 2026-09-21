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Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой купить с доставкой в Москве
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Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой

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Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 1
Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 2
Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 3
Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 4
Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 5
Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 1
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 2
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 3
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 4
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 5
  • Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700610
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Дополнительно
подсветка
Габариты
21х25.5х6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х6
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой

Veber MG81007-P представляет собой налобную лупу с четырьмя увеличительными линзами кратностью 1.5х, 1.5х, 6х и 8х, а также встроенными светодиодными осветителями (LED подсветкой) по бокам. Налобная лупа позволяет, не занимая руки, рассматривать предметы на различных увеличениях. Светодиоды подсвечивают наблюдаемый объект и обеспечивают отсутствие внешних теней (в том числе от самой лупы), что улучшает визуальное восприятие предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали. Налобная лупа может быть полезна для работы или чтения, в том числе в условиях недостаточного освещения. Отлично подойдет для занятия ремеслами, рукоделием, шитья, сборки или ремонта мелких изделий, контроля готовой продукции и многого другого. Благодаря основным линзам размером 92х31 мм, пользователь получает на небольших увеличениях 1.5х и 3х широкое поле зрение с рабочим расстоянием 166 мм и 133 мм. При использовании дополнительных поворотных линз 31х26.5 мм общее увеличение может достигать 17х с рабочим расстоянием 29 мм. Линзы изготовлены из износостойкого оптического акрила и не подвержены истиранию.

Отзывы о товаре Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Дополнительно
подсветка
Габариты
21х25.5х6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Veber MG81007-P представляет собой налобную лупу с четырьмя увеличительными линзами кратностью 1.5х, 1.5х, 6х и 8х, а также встроенными светодиодными осветителями (LED подсветкой) по бокам. Налобная лупа позволяет, не занимая руки, рассматривать предметы на различных увеличениях. Светодиоды подсвечивают наблюдаемый объект и обеспечивают отсутствие внешних теней (в том числе от самой лупы), что улучшает визуальное восприятие предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали. Налобная лупа может быть полезна для работы или чтения, в том числе в условиях недостаточного освещения. Отлично подойдет для занятия ремеслами, рукоделием, шитья, сборки или ремонта мелких изделий, контроля готовой продукции и многого другого. Благодаря основным линзам размером 92х31 мм, пользователь получает на небольших увеличениях 1.5х и 3х широкое поле зрение с рабочим расстоянием 166 мм и 133 мм. При использовании дополнительных поворотных линз 31х26.5 мм общее увеличение может достигать 17х с рабочим расстоянием 29 мм. Линзы изготовлены из износостойкого оптического акрила и не подвержены истиранию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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