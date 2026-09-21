Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой
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Характеристики
Описание товара Лупа Veber MG81007-P налобная с подсветкой
Veber MG81007-P представляет собой налобную лупу с четырьмя увеличительными линзами кратностью 1.5х, 1.5х, 6х и 8х, а также встроенными светодиодными осветителями (LED подсветкой) по бокам. Налобная лупа позволяет, не занимая руки, рассматривать предметы на различных увеличениях. Светодиоды подсвечивают наблюдаемый объект и обеспечивают отсутствие внешних теней (в том числе от самой лупы), что улучшает визуальное восприятие предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали. Налобная лупа может быть полезна для работы или чтения, в том числе в условиях недостаточного освещения. Отлично подойдет для занятия ремеслами, рукоделием, шитья, сборки или ремонта мелких изделий, контроля готовой продукции и многого другого. Благодаря основным линзам размером 92х31 мм, пользователь получает на небольших увеличениях 1.5х и 3х широкое поле зрение с рабочим расстоянием 166 мм и 133 мм. При использовании дополнительных поворотных линз 31х26.5 мм общее увеличение может достигать 17х с рабочим расстоянием 29 мм. Линзы изготовлены из износостойкого оптического акрила и не подвержены истиранию.
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