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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
87x30
Увеличение, крат
1.5, 3, 6.5, 8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538626
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Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10
Discovery Crafts DHD 10 – налобная лупа с регулируемым текстильным головным креплением. В ней используются комбинируемые линзы: две основные установлены друг за другом и рассчитаны на оба глаза, дополнительная предназначена только для одного глаза и может откидываться вбок. По-разному сочетая линзы между собой, можно получать разные увеличения. Эта лупа отлично подойдет для работы в мастерской и занятий техническим хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое легче обычного, поэтому больше подходит для длительной работы. Качество картинки высокое, мелкие детали просматриваются четко и ясно. Лупа дополнена подсветкой, которая позволяет работать даже в полной темноте. Для питания подсветки требуются батарейки.
Discovery Crafts DHD 10 – налобная лупа с регулируемым текстильным головным креплением. В ней используются комбинируемые линзы: две основные установлены друг за другом и рассчитаны на оба глаза, дополнительная предназначена только для одного глаза и может откидываться вбок. По-разному сочетая линзы между собой, можно получать разные увеличения. Эта лупа отлично подойдет для работы в мастерской и занятий техническим хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое легче обычного, поэтому больше подходит для длительной работы. Качество картинки высокое, мелкие детали просматриваются четко и ясно. Лупа дополнена подсветкой, которая позволяет работать даже в полной темноте. Для питания подсветки требуются батарейки.
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