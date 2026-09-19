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Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 1
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 2
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 3
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 4
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 5
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 6
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 7
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 8
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 9
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 10
Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 1
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 2
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 3
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 4
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 5
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 6
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 7
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 8
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 9
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 10
  • Виниловая пластинка Ella &amp; Louis, The Definitive Collection (barcode 5060403742551) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387530
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка

Track List

Ella And Louis

A1Can't We Be Friends3:48
A2Isn't This A Lovely Day6:16
A3Moonlight In Vermont3:42
A4They Can't Take That Away From Me4:39
A5Under A Blanket Of Blue4:17
A6Tenderly5:08
B1A Foggy Day4:32
B2Stars Fell On Alabama3:33
B3Cheek To Cheek5:53
B4The Nearness Of You5:42
B5April In Paris6:35

Ella And Louis Again

C1Don't Be That Way5:01
C2Makin' Whoopee3:58
C3They All Laughed3:48
C4Comes Love2:27
C5Autumn In New York5:58
D1Let's Do It (Let's Fall In Love)8:47
D2Stompin' At The Savoy5:14
D3I Won't Dance4:45
D4Gee, Baby, Ain't I Good To You4:13
E1Let's Call The Whole Thing Off4:13
E2These Foolish Things (Remind Me Of You)7:38
E3I've Got My Love To Keep Me Warm3:11
E4Willow Weep For Me4:20
E5I'm Putting All My Eggs In One Basket3:27
F1A Fine Romance3:54
F2Ill Wind3:54
F3Love Is Here To Stay4:00
F4I Get A Kick Out Of You4:19
F5Learnin' The Blues7:13
F6Dream A Little Dream Of Me3:06
F7Oops!3:12

Porgy And Bess

G1Summertime5:00
G2I Wants To Stay Here4:38
G3My Man’s Gone Now4:02
G4I Got Plenty O’ Nuttin’3:52
G5Buzzard Song2:58
G6Bess You Is My Woman Now5:30
H1It Ain’t Necessarily So6:35
H2What You Want Wid Bess?2:01
H3A Woman Is A Sometime Thing4:48
H4Oh, Doctor Jesus2:01
H5Medley: Here Comes De Honey Man / Crab Man / Oh, Dey’s So Fresh And Fine3:29
H6There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York4:55
H7Bess, Oh Where’s My Bess?2:37
H8Oh Lawd, I’m On My Way!2:58

Отзывы о товаре Ella & Louis, The Definitive Collection (5060403742551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

Ella And Louis

A1Can't We Be Friends3:48
A2Isn't This A Lovely Day6:16
A3Moonlight In Vermont3:42
A4They Can't Take That Away From Me4:39
A5Under A Blanket Of Blue4:17
A6Tenderly5:08
B1A Foggy Day4:32
B2Stars Fell On Alabama3:33
B3Cheek To Cheek5:53
B4The Nearness Of You5:42
B5April In Paris6:35

Ella And Louis Again

C1Don't Be That Way5:01
C2Makin' Whoopee3:58
C3They All Laughed3:48
C4Comes Love2:27
C5Autumn In New York5:58
D1Let's Do It (Let's Fall In Love)8:47
D2Stompin' At The Savoy5:14
D3I Won't Dance4:45
D4Gee, Baby, Ain't I Good To You4:13
E1Let's Call The Whole Thing Off4:13
E2These Foolish Things (Remind Me Of You)7:38
E3I've Got My Love To Keep Me Warm3:11
E4Willow Weep For Me4:20
E5I'm Putting All My Eggs In One Basket3:27
F1A Fine Romance3:54
F2Ill Wind3:54
F3Love Is Here To Stay4:00
F4I Get A Kick Out Of You4:19
F5Learnin' The Blues7:13
F6Dream A Little Dream Of Me3:06
F7Oops!3:12

Porgy And Bess

G1Summertime5:00
G2I Wants To Stay Here4:38
G3My Man’s Gone Now4:02
G4I Got Plenty O’ Nuttin’3:52
G5Buzzard Song2:58
G6Bess You Is My Woman Now5:30
H1It Ain’t Necessarily So6:35
H2What You Want Wid Bess?2:01
H3A Woman Is A Sometime Thing4:48
H4Oh, Doctor Jesus2:01
H5Medley: Here Comes De Honey Man / Crab Man / Oh, Dey’s So Fresh And Fine3:29
H6There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon For New York4:55
H7Bess, Oh Where’s My Bess?2:37
H8Oh Lawd, I’m On My Way!2:58
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Отзывы


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