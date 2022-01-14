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Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка

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Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 1
Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 2
Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fear No Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 1
  • Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 2
  • Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444188918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fear No Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка

Виниловая пластинка IAO представляет собой великолепное издание для истинных ценителей тяжелой музыки. Эта пластинка предназначена для поклонников жанра зарубежного Heavy Power Metal и станет отличным дополнением к вашей коллекции. Вес каждой пластинки составляет 180 грамм, что обеспечивает высокое качество звучания. Издание оформлено в классическом формате 12 дюймов и представляет собой двойной LP, подчеркивая особое внимание к деталям и качеству. Пластинка изготовлена в Германии и является продуктом бренда IAO, известного своим ответственным подходом к производству музыкальной продукции. Особое внимание стоит уделить ремастированному изданию, которое гарантирует улучшенное звучание по сравнению с оригинальными версиями. Винил исполнен в роскошном голубом цвете, придающем ему уникальный визуальный акцент, который станет изюминкой вашей коллекции. Состояние данной пластинки и конверта оценивается как Still Sealed (SS), что означает абсолютную новизну, оригинальную заводскую упаковку и отсутствие следов времени, что обеспечит долговечность и сохранение ее коллекционной ценности на многие годы.

Отзывы о товаре Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rare Diamonds Productions
Barcode
[4250444188918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
Doro
Альбом (сингл)
Fear No Evil
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка IAO представляет собой великолепное издание для истинных ценителей тяжелой музыки. Эта пластинка предназначена для поклонников жанра зарубежного Heavy Power Metal и станет отличным дополнением к вашей коллекции. Вес каждой пластинки составляет 180 грамм, что обеспечивает высокое качество звучания. Издание оформлено в классическом формате 12 дюймов и представляет собой двойной LP, подчеркивая особое внимание к деталям и качеству. Пластинка изготовлена в Германии и является продуктом бренда IAO, известного своим ответственным подходом к производству музыкальной продукции. Особое внимание стоит уделить ремастированному изданию, которое гарантирует улучшенное звучание по сравнению с оригинальными версиями. Винил исполнен в роскошном голубом цвете, придающем ему уникальный визуальный акцент, который станет изюминкой вашей коллекции. Состояние данной пластинки и конверта оценивается как Still Sealed (SS), что означает абсолютную новизну, оригинальную заводскую упаковку и отсутствие следов времени, что обеспечит долговечность и сохранение ее коллекционной ценности на многие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doro - Fear No Evil (coloured) (4250444188918) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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