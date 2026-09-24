Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка
Test for Echo — шестнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле.. Test for Echo достиг 5-го места в чартах Billboard, а заглавный трек с него достиг 1-го места в основных рок-чартах. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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