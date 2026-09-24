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Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка

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Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 7
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 8
Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
TEST FOR ECHO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 7
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 8
  • Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
TEST FOR ECHO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Test For Echo, Driven, Half The World, The Color Of Right, Time And Motion Totem, Dog Years, Virtuality, Resist, Limbo, Carve Away The Stone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка

Test for Echo — шестнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле.. Test for Echo достиг 5-го места в чартах Billboard, а заглавный трек с него достиг 1-го места в основных рок-чартах. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
TEST FOR ECHO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Test For Echo, Driven, Half The World, The Color Of Right, Time And Motion Totem, Dog Years, Virtuality, Resist, Limbo, Carve Away The Stone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Test for Echo — шестнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле.. Test for Echo достиг 5-го места в чартах Billboard, а заглавный трек с него достиг 1-го места в основных рок-чартах. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Test For Echo (0603497823222) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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