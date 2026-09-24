The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 695780
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475019855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475019855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Hackney Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Whole Wide World, Dreamy Skies, Mess It Up, The Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Lady Gaga), Rolling Stone Blues, Racket, NYC, Angry, Whole Wide World, Tumbling Dice, Bite My Head Off, Jumpin’ Jack Flash, Lady Gaga)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Купить The Rolling Stones - Hackney Diamonds (coloured) (0602475019855) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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