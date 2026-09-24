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Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка

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Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Ive Seen All Good People, Your Move, All Good People, Clap / Classical Gas Perpetual Change
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка

Записанная в Yale Bowl в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 24 июля 1971 года, эта пластинка Yes включает в себя необработанное исполнение классических треков «I’ve Seen All Good People», «Yours In No Disgrace» и других. Лимитированное издание на виниле к RSD 2024.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Yale Bowl 71 RSD 2024 (0603497827459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497827459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yale Bowl 71 RSD 2024
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Yours Is No Disgrace, Ive Seen All Good People, Your Move, All Good People, Clap / Classical Gas Perpetual Change
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Записанная в Yale Bowl в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 24 июля 1971 года, эта пластинка Yes включает в себя необработанное исполнение классических треков «I’ve Seen All Good People», «Yours In No Disgrace» и других. Лимитированное издание на виниле к RSD 2024.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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