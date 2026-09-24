Владимир Кузьмин - Динамик '82 (Концерт В Кирове) (Cadmium Orange Vinyl) (2Lp) (4680068804428) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 718384
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кто Не Успел, Тот Опоздал, Мама, Я Попал В Беду, Мячик, По Прежнему Вдвоем (Капюшон), Сторона Б В1.Спортлото, В2.Музыканты, ВЗ.На Пляже (Плещет Волна), Проявленные Лица, Лед Слезы Льет, ВЗ. Ливень, Я Возвращался Домой, 17 Лет, Делай Физзарядку, ГЗ. Мама Купила Мне Гитару
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Динамик '82 (Концерт В Кирове) (Cadmium Orange Vinyl) (2Lp) (4680068804428) виниловая пластинка
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Можно как угодно относиться к Владимиру Кузьмину и его «детищу», именуемому «Динамик», но не признать влияние, которое этот коллектив оказал на развитие отечественной рок-музыки в начале 80-х - нельзя. Для многих поклонников именно концерт в г. Киров, состоявшийся 30.12.82 считается лучшим и, возможно, из концертных работ группы - эта действительно лучшая.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '82
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кто Не Успел, Тот Опоздал, Мама, Я Попал В Беду, Мячик, По Прежнему Вдвоем (Капюшон), Сторона Б В1.Спортлото, В2.Музыканты, ВЗ.На Пляже (Плещет Волна), Проявленные Лица, Лед Слезы Льет, ВЗ. Ливень, Я Возвращался Домой, 17 Лет, Делай Физзарядку, ГЗ. Мама Купила Мне Гитару
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Можно как угодно относиться к Владимиру Кузьмину и его «детищу», именуемому «Динамик», но не признать влияние, которое этот коллектив оказал на развитие отечественной рок-музыки в начале 80-х - нельзя. Для многих поклонников именно концерт в г. Киров, состоявшийся 30.12.82 считается лучшим и, возможно, из концертных работ группы - эта действительно лучшая.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Владимир Кузьмин - Динамик '82 (Концерт В Кирове) (Cadmium Orange Vinyl) (2Lp) (4680068804428) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Динамик '82 (Концерт В Кирове) (Cadmium Orange Vinyl) (2Lp) (4680068804428) виниловая пластинка