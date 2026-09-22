Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка
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Описание товара Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка
Известная канадская/международная вокалистка Холли Коул выпустит свой 13-й студийный альбом "Dark Moon" 24 января. В сотрудничестве со своими давними партнерами по концертной деятельности и другими музыкантами, которые обеспечивают богатые гармонии и слои звука, этот альбом является настоящим ансамблевым проектом, подчеркивающим ее особый стиль Коул объясняет: "Я очень хотела, чтобы этот альбом передавал дух спонтанности. В то же время значительная часть звучания моей музыки заключена в аранжировках. Поэтому мы почти не репетировали заранее, и песни получились невероятно свежими, когда мы оказались в студии. Музыканты, с которыми я играю, играют неотъемлемую роль в создании песен, и я хотел услышать, как это звучит, когда свет включается для каждого из нас, и многие аранжировки появлялись в процессе игры. То, что мы в итоге слышим на этой пластинке, - это момент, когда мы открываем для себя то, что нам нравится в песне, и то, что является сутью для меня" Холли Коул - не из тех артистов, которых можно отнести к категории "голубых". Ее дымчатый голос чувственен, ее аранжировки умны и сексуальны, а сама она и ее музыканты по-своему перерабатывают традиционные джазовые, поп- и кантри-стандарты, на этот раз особенно от авторов "Нового американского песенника", включая Марти Балина, Пегги Ли, Хэла Дэвида, Берта Бахараха и Джонни Мерсера. Ансамбль, который Холли собрала для создания и исполнения Dark Moon, состоит из давних соратников по живым выступлениям и записям: Аарон Дэвис (фортепиано), Джордж Коллер (бас), Давиде Диренцо (ударные) и Джон Джонсон (саксофон). А также блестящие бэк-музыканты, включая гитариста-виртуоза и движущую силу Кевина Брейта и двукратного обладателя премии "Грэмми" и основателя группы Bella Fleck and the Flecktones Говарда Леви на губной гармонике, и, наконец, чудесные трехчастные гармонии группы Good Lovelies в стиле Нэшвилла 1950-х годов.
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