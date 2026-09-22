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Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка

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Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 1
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 2
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 3
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 4
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 5
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 6
Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
Dark Moon
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 1
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 2
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 3
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 4
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 5
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 6
  • Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722269
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465578126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
Dark Moon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Steppin' Out with My Baby, Where Flamingoes Fly, Moon River, No Moon at All, Message to Michael, The Exciting Life, Dark Moon, Comin' Back to Me, Kiss Me Quick, Walk Away Renee, Johnny Guitar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Holly Cole - Dark Moon (0602465578126) виниловая пластинка

Известная канадская/международная вокалистка Холли Коул выпустит свой 13-й студийный альбом "Dark Moon" 24 января. В сотрудничестве со своими давними партнерами по концертной деятельности и другими музыкантами, которые обеспечивают богатые гармонии и слои звука, этот альбом является настоящим ансамблевым проектом, подчеркивающим ее особый стиль Коул объясняет: "Я очень хотела, чтобы этот альбом передавал дух спонтанности. В то же время значительная часть звучания моей музыки заключена в аранжировках. Поэтому мы почти не репетировали заранее, и песни получились невероятно свежими, когда мы оказались в студии. Музыканты, с которыми я играю, играют неотъемлемую роль в создании песен, и я хотел услышать, как это звучит, когда свет включается для каждого из нас, и многие аранжировки появлялись в процессе игры. То, что мы в итоге слышим на этой пластинке, - это момент, когда мы открываем для себя то, что нам нравится в песне, и то, что является сутью для меня" Холли Коул - не из тех артистов, которых можно отнести к категории "голубых". Ее дымчатый голос чувственен, ее аранжировки умны и сексуальны, а сама она и ее музыканты по-своему перерабатывают традиционные джазовые, поп- и кантри-стандарты, на этот раз особенно от авторов "Нового американского песенника", включая Марти Балина, Пегги Ли, Хэла Дэвида, Берта Бахараха и Джонни Мерсера. Ансамбль, который Холли собрала для создания и исполнения Dark Moon, состоит из давних соратников по живым выступлениям и записям: Аарон Дэвис (фортепиано), Джордж Коллер (бас), Давиде Диренцо (ударные) и Джон Джонсон (саксофон). А также блестящие бэк-музыканты, включая гитариста-виртуоза и движущую силу Кевина Брейта и двукратного обладателя премии "Грэмми" и основателя группы Bella Fleck and the Flecktones Говарда Леви на губной гармонике, и, наконец, чудесные трехчастные гармонии группы Good Lovelies в стиле Нэшвилла 1950-х годов.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465578126]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Holly Cole
Альбом (сингл)
Dark Moon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Steppin' Out with My Baby, Where Flamingoes Fly, Moon River, No Moon at All, Message to Michael, The Exciting Life, Dark Moon, Comin' Back to Me, Kiss Me Quick, Walk Away Renee, Johnny Guitar
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Известная канадская/международная вокалистка Холли Коул выпустит свой 13-й студийный альбом "Dark Moon" 24 января. В сотрудничестве со своими давними партнерами по концертной деятельности и другими музыкантами, которые обеспечивают богатые гармонии и слои звука, этот альбом является настоящим ансамблевым проектом, подчеркивающим ее особый стиль Коул объясняет: "Я очень хотела, чтобы этот альбом передавал дух спонтанности. В то же время значительная часть звучания моей музыки заключена в аранжировках. Поэтому мы почти не репетировали заранее, и песни получились невероятно свежими, когда мы оказались в студии. Музыканты, с которыми я играю, играют неотъемлемую роль в создании песен, и я хотел услышать, как это звучит, когда свет включается для каждого из нас, и многие аранжировки появлялись в процессе игры. То, что мы в итоге слышим на этой пластинке, - это момент, когда мы открываем для себя то, что нам нравится в песне, и то, что является сутью для меня" Холли Коул - не из тех артистов, которых можно отнести к категории "голубых". Ее дымчатый голос чувственен, ее аранжировки умны и сексуальны, а сама она и ее музыканты по-своему перерабатывают традиционные джазовые, поп- и кантри-стандарты, на этот раз особенно от авторов "Нового американского песенника", включая Марти Балина, Пегги Ли, Хэла Дэвида, Берта Бахараха и Джонни Мерсера. Ансамбль, который Холли собрала для создания и исполнения Dark Moon, состоит из давних соратников по живым выступлениям и записям: Аарон Дэвис (фортепиано), Джордж Коллер (бас), Давиде Диренцо (ударные) и Джон Джонсон (саксофон). А также блестящие бэк-музыканты, включая гитариста-виртуоза и движущую силу Кевина Брейта и двукратного обладателя премии "Грэмми" и основателя группы Bella Fleck and the Flecktones Говарда Леви на губной гармонике, и, наконец, чудесные трехчастные гармонии группы Good Lovelies в стиле Нэшвилла 1950-х годов.
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