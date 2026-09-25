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Звери - Районы-кварталы (4660275113520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Звери - Районы-кварталы (4660275113520) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Районы-кварталы
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Звери - Районы-кварталы (4660275113520) - фото 1
  • Звери - Районы-кварталы (4660275113520) - фото 2
  • Звери - Районы-кварталы (4660275113520) - фото 3
  • Звери - Районы-кварталы (4660275113520) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Звери - Районы-кварталы (4660275113520) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275113520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Районы-кварталы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
РайоныКварталы, Все, Что Касается, О Любви, Южная Ночь, Молнии, Напитки Покрепче, Все Впереди, Океаны, За Любовь Из Горлышка, Игра В Себя, Дело Не В Этом, Люба, Запомни Меня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Звери - Районы-кварталы (4660275113520) виниловая пластинка

«Звери» выпускают культовый альбом «Районы-кварталы» на виниле!. В 2026 году «Звери» выпустят на виниле альбом, который стал ключевым в дискографии группы. Второй лонг-плэй коллектива «Районы-кварталы» вышел в 2004 году. За коммерческим успехом релиза последовало широкое признание: он стал культурным символом эпохи 2000-х, а отдельные треки — гимнами поколения. 13 треков объединяет не столько общая концепция, сколько атмосфера. Альбом звучит как личный дневник, в котором Рома Зверь делится переживаниями и мыслями, близкими таким же, как он, слушателям. Отклик у аудитории нашли понятные тексты на вечные темы: о любви, расставании, поиске смысла жизни и себя. Важной особенностью альбома стал его месседж, который востребован и два десятилетия спустя. Мелодичный поп-рок с элементами панка, запоминающиеся мелодии и характерный, слегка небрежный вокал Ромы Зверя передают дух драйва, свободы и легкого отношения к проблемам. Уже в 2005 году «Районы-кварталы» были признаны «Лучшим альбомом» по версии премии МУЗ-ТВ. Сегодня, спустя годы, альбом не застывший продукт своего времени, а все еще звучит актуально и находит отклик у новой аудитории.

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275113520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Звери
Альбом (сингл)
Районы-кварталы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
РайоныКварталы, Все, Что Касается, О Любви, Южная Ночь, Молнии, Напитки Покрепче, Все Впереди, Океаны, За Любовь Из Горлышка, Игра В Себя, Дело Не В Этом, Люба, Запомни Меня
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Звери» выпускают культовый альбом «Районы-кварталы» на виниле!. В 2026 году «Звери» выпустят на виниле альбом, который стал ключевым в дискографии группы. Второй лонг-плэй коллектива «Районы-кварталы» вышел в 2004 году. За коммерческим успехом релиза последовало широкое признание: он стал культурным символом эпохи 2000-х, а отдельные треки — гимнами поколения. 13 треков объединяет не столько общая концепция, сколько атмосфера. Альбом звучит как личный дневник, в котором Рома Зверь делится переживаниями и мыслями, близкими таким же, как он, слушателям. Отклик у аудитории нашли понятные тексты на вечные темы: о любви, расставании, поиске смысла жизни и себя. Важной особенностью альбома стал его месседж, который востребован и два десятилетия спустя. Мелодичный поп-рок с элементами панка, запоминающиеся мелодии и характерный, слегка небрежный вокал Ромы Зверя передают дух драйва, свободы и легкого отношения к проблемам. Уже в 2005 году «Районы-кварталы» были признаны «Лучшим альбомом» по версии премии МУЗ-ТВ. Сегодня, спустя годы, альбом не застывший продукт своего времени, а все еще звучит актуально и находит отклик у новой аудитории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Звери - Районы-кварталы (4660275113520) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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