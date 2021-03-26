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Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Marina and The Diamonds, Electra Heart (0825646131952)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99153
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка

Track List

A1Bubblegum Bitch2:33
A2Primadonna3:41
A3Lies3:46
A4Homewrecker3:23
B1Starring Role3:27
B2The State Of Dreaming3:37
B3Power & Control3:48
B4Sex Yeah3:41
C1Teen Idle4:14
C2Valley Of The Dolls4:14
C3Hypocrates4:01
D1How To Be A Heartbreaker3:41
D2Radioactive3:47
D3Fear & Loathing6:08

Отзывы о товаре Marina And The Diamonds - Electra Heart (0825646131952) виниловая пластинка

26.03.2021
Рустам

Достоинства:
Свежий репресс второго альбома Марины. Primadonna, Power & Control и другие хиты на цветном виниле по приемлемой цене.

Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую к покупке по нормальной цене на Kotofoto (а не у спекулянтов по завышенной). Конверт, пластинки - все супер!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Bubblegum Bitch2:33
A2Primadonna3:41
A3Lies3:46
A4Homewrecker3:23
B1Starring Role3:27
B2The State Of Dreaming3:37
B3Power & Control3:48
B4Sex Yeah3:41
C1Teen Idle4:14
C2Valley Of The Dolls4:14
C3Hypocrates4:01
D1How To Be A Heartbreaker3:41
D2Radioactive3:47
D3Fear & Loathing6:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.03.2021
Рустам

Достоинства:
Свежий репресс второго альбома Марины. Primadonna, Power & Control и другие хиты на цветном виниле по приемлемой цене.

Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую к покупке по нормальной цене на Kotofoto (а не у спекулянтов по завышенной). Конверт, пластинки - все супер!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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