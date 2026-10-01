Portishead - Dummy (0602537972050) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Dummy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617349
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537972050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Dummy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mysterons, Sour Times, Strangers, Sweet, Wandering Star, Numb, Roads, Pedestal, Biscuit, Glory Box
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Portishead - Dummy (0602537972050) виниловая пластинка
Dummy — дебютный студийный альбом бристольской группы Portishead, выпущенный в 1994 году. Основанный на предшествующем миниальбоме (EP) Numb, он помог упрочить репутацию Бристоля как столицы трип-хопа, стиля, который позднее иногда называли просто «бристольский саунд».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537972050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Dummy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mysterons, Sour Times, Strangers, Sweet, Wandering Star, Numb, Roads, Pedestal, Biscuit, Glory Box
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Dummy — дебютный студийный альбом бристольской группы Portishead, выпущенный в 1994 году. Основанный на предшествующем миниальбоме (EP) Numb, он помог упрочить репутацию Бристоля как столицы трип-хопа, стиля, который позднее иногда называли просто «бристольский саунд».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Portishead - Dummy (0602537972050) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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