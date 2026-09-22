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Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка

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Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 1
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 2
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 3
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 4
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 5
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 6
Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 1
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 2
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 3
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 4
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 5
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 6
  • Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717050
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Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475797586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Disappear, Flowers In December, Hour, Cry, Cry, Take Everything, Still Cold, All Your Sisters, I've Been Let Down, Roseblood, Happy, Umbilical, Look On Down From The Bridge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials – 71
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка

Among My Swan представлена ??та же закрученная психоделическая фолк-музыка, которая принесла Mazzy Star массовый успех с альбомом 1993 года So Tonight that I Might See . В песнях используются разреженные аранжировки и темное чувство пространства, впервые исследованное такими группами, как Big Star (на Third / Sister Lovers) и Velvet Underground. Но с мелодиями, которые всегда доступны, а порой и неотразимы, Mazzy Star вынесла это мечтательное балладное звучание из андеграунда. Дэвид Робак обеспечивает мерцающий фон слайд-гитары и органа для завораживающего вокала Хоуп Сандовал . Нежный, как мед, и тонкий, как перекати-поле, завораживающий голос Сандовал захватывает слушателя в небесный транс. Among My Swan никогда не опускается до самовлюбленной стороны психоделики; музыка всегда приглушена и близка к своим фолк- и блюзовым корням. это альбом прекрасной атмосферной музыки, мерцающей в тенях.

Отзывы о товаре Mazzy Star - Among My Swan (coloured) (0602475797586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475797586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
Among My Swan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Disappear, Flowers In December, Hour, Cry, Cry, Take Everything, Still Cold, All Your Sisters, I've Been Let Down, Roseblood, Happy, Umbilical, Look On Down From The Bridge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials – 71
Страна производитель
Чехия
Описание
Among My Swan представлена ??та же закрученная психоделическая фолк-музыка, которая принесла Mazzy Star массовый успех с альбомом 1993 года So Tonight that I Might See . В песнях используются разреженные аранжировки и темное чувство пространства, впервые исследованное такими группами, как Big Star (на Third / Sister Lovers) и Velvet Underground. Но с мелодиями, которые всегда доступны, а порой и неотразимы, Mazzy Star вынесла это мечтательное балладное звучание из андеграунда. Дэвид Робак обеспечивает мерцающий фон слайд-гитары и органа для завораживающего вокала Хоуп Сандовал . Нежный, как мед, и тонкий, как перекати-поле, завораживающий голос Сандовал захватывает слушателя в небесный транс. Among My Swan никогда не опускается до самовлюбленной стороны психоделики; музыка всегда приглушена и близка к своим фолк- и блюзовым корням. это альбом прекрасной атмосферной музыки, мерцающей в тенях.
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Отзывы


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