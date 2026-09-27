Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
В наличии
Код товара: 617117
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6 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577189852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Трек-лист
Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577189852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Трек-лист
Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
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Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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