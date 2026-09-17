Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149974
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295847852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Songs From The Wood, Jack-In-The-Green, Cup Of Wonder, Hunting Girl, Ring Out, Solstice Bells, Velvet Green, The Whistler, Pibroch (Cap In Hand), Fire At Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Songs From The Wood
|4:55
|A2
|Jack-In-The-Green
|2:31
|A3
|Cup Of Wonder
|4:34
|A4
|Hunting Girl
|5:10
|A5
|Ring Out, Solstice Bells
|3:48
|B1
|Velvet Green
|6:05
|B2
|The Whistler
|3:31
|B3
|Pibroch (Cap In Hand)
|8:35
|B4
|Fire At Midnight
|2:27
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295847852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE WOOD
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Songs From The Wood, Jack-In-The-Green, Cup Of Wonder, Hunting Girl, Ring Out, Solstice Bells, Velvet Green, The Whistler, Pibroch (Cap In Hand), Fire At Midnight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Songs From The Wood
|4:55
|A2
|Jack-In-The-Green
|2:31
|A3
|Cup Of Wonder
|4:34
|A4
|Hunting Girl
|5:10
|A5
|Ring Out, Solstice Bells
|3:48
|B1
|Velvet Green
|6:05
|B2
|The Whistler
|3:31
|B3
|Pibroch (Cap In Hand)
|8:35
|B4
|Fire At Midnight
|2:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Jethro Tull - Songs From The Wood (0190295847852) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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