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Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 1
Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 2
Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella &amp; Louis - Ella &amp; Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELLA & LOUIS
filter_none Товар входит в коллекцию ELLA & LOUIS

Коллекция ELLA & LOUIS


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good To You?, Let's Call The Whole Thing Off, I've Got My Love To Keep Me Warm, I'm Puttin' All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Love Is Here To Stay, Learnin' The Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка

Track List

A1Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Don't Be That Way4:59
A2Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – They All Laughed3:46
A3Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Autumn In New York5:57
A4Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Stompin' At The Savoy5:12
A5Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I Won't Dance4:44
A6Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Gee, Baby, Ain't I Good To You?4:12
B1Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Let's Call The Whole Thing Off4:13
B2Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I've Got My Love To Keep Me Warm3:09
B3Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I'm Puttin' All My Eggs In One Basket3:26
B4Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – A Fine Romance3:55
B5Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Love Is Here To Stay3:59
B6Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Learnin' The Blues7:12

Отзывы о товаре Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка

12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Классический американский блюз. Ремастер со старых записей поэтому сами записи с шумом, пластинка без физических помех. Хорошее переиздание.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella & Louis
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS AGAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Be That Way, They All Laughed, Autumn In New York, Stompin' At The Savoy, I Won't Dance, Gee, Baby, Ain't I Good To You?, Let's Call The Whole Thing Off, I've Got My Love To Keep Me Warm, I'm Puttin' All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Love Is Here To Stay, Learnin' The Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Don't Be That Way4:59
A2Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – They All Laughed3:46
A3Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Autumn In New York5:57
A4Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Stompin' At The Savoy5:12
A5Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I Won't Dance4:44
A6Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Gee, Baby, Ain't I Good To You?4:12
B1Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Let's Call The Whole Thing Off4:13
B2Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I've Got My Love To Keep Me Warm3:09
B3Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – I'm Puttin' All My Eggs In One Basket3:26
B4Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – A Fine Romance3:55
B5Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Love Is Here To Stay3:59
B6Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Learnin' The Blues7:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Классический американский блюз. Ремастер со старых записей поэтому сами записи с шумом, пластинка без физических помех. Хорошее переиздание.

Недостатки:
Нет


Ella & Louis - Ella & Louis Again (5060397601223) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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