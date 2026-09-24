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Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Crazy About Rock 'N' Roll
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Crazy About Rock &#039;N&#039; Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718382
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Загружаем...
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Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Crazy About Rock 'N' Roll
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка

Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. В 1991—1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступали в ночных клубах, в этот период и был записан англоязычный альбом Кузьмина «Crazy About Rock’n’Roll». В конце 1992 года Владимир Кузьмин вернулся в Москву, где восстановил свой аккомпанирующий состав, набрав новых музыкантов, так как почти все участники прежней его группы остались жить в Америке.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Crazy About Rock 'N' Roll
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Crazy About Rock-N-Roll, Dangerous World, Loving Any Time, The Last Elight To Freedom, Kiss It Away, White Crosses, Follow The Light, Princes Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. В 1991—1992 годах Кузьмин и «Динамик» продолжили свою карьеру в Калифорнии, где вместе с местными музыкантами выступали в ночных клубах, в этот период и был записан англоязычный альбом Кузьмина «Crazy About Rock’n’Roll». В конце 1992 года Владимир Кузьмин вернулся в Москву, где восстановил свой аккомпанирующий состав, набрав новых музыкантов, так как почти все участники прежней его группы остались жить в Америке.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Crazy About Rock 'N' Roll (Lp+Постер) (4680068804565) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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