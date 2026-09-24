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Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка

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Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 1
Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 2
Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 3
Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 4
Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кузьмин Владимир
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 1
  • Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 2
  • Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 3
  • Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 4
  • Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кузьмин Владимир
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медовый Месяц, Эй, Красотка, Я Не Казанова, Я Не Забуду Тебя (Сибирские Морозы), 5 Минут От Дома Твоего, Подогрей Мне Молока, Небесное Притяжение, Просто Я Люблю Тебя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка

Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Кузьмин Владимир - Небесное Притяжение (+постер) (4680068804589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кузьмин Владимир
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медовый Месяц, Эй, Красотка, Я Не Казанова, Я Не Забуду Тебя (Сибирские Морозы), 5 Минут От Дома Твоего, Подогрей Мне Молока, Небесное Притяжение, Просто Я Люблю Тебя
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.


Теги товара: Русский рок
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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