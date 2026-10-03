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Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка

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Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 1
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 2
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 3
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 4
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 5
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 6
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 7
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 8
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 9
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 10
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 11
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 12
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 13
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 14
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 15
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 16
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 6
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 7
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 8
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 9
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 10
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 11
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 12
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 13
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 14
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 15
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 16
  • Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402440
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка

Track List

A1Intro0:20
A2Black Eyes3:04
A3Somewhere Over The Rainbow (Dialogue)0:42
A4Fabulous French (Dialogue)0:20
A5La Vie En Rose3:00
A6I'll Wait For You (Dialogue)0:19
A7Maybe It's Time2:39
A8Parking Lot (Dialogue)0:31
A9Out Of Time2:52
A10Alibi3:03
B1Trust Me (Dialogue)0:32
B2Shallow3:35
B3First Stop, Arizona (Dialogue)0:10
B4Music To My Eyes3:19
B5Diggin' My Grave3:57
B6I Love You (Dialogue)0:19
B7Always Remember Us This Way3:30
B8Unbelievable (Dialogue)0:28
C1How Do You Hear It? (Dialogue)0:14
C2Look What I Found2:55
C3Memphis (Dialogue)0:24
C4Heal Me3:16
C5I Don't Know What Love Is2:57
C6Vows (Dialogue)0:17
C7Is That Alright?3:11
C8SNL (Dialogue)0:13
C9Why Did You Do That?3:04
C10Hair Body Face3:22
D1Scene 98 (Dialogue)0:35
D2Before I Cry4:18
D3Too Far Gone1:26
D4Twelve Notes (Dialogue)1:03
D5I'll Never Love Again (Film Version)4:41
D6I'll Never Love Again (Extended Version)5:28

Отзывы о товаре Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Intro0:20
A2Black Eyes3:04
A3Somewhere Over The Rainbow (Dialogue)0:42
A4Fabulous French (Dialogue)0:20
A5La Vie En Rose3:00
A6I'll Wait For You (Dialogue)0:19
A7Maybe It's Time2:39
A8Parking Lot (Dialogue)0:31
A9Out Of Time2:52
A10Alibi3:03
B1Trust Me (Dialogue)0:32
B2Shallow3:35
B3First Stop, Arizona (Dialogue)0:10
B4Music To My Eyes3:19
B5Diggin' My Grave3:57
B6I Love You (Dialogue)0:19
B7Always Remember Us This Way3:30
B8Unbelievable (Dialogue)0:28
C1How Do You Hear It? (Dialogue)0:14
C2Look What I Found2:55
C3Memphis (Dialogue)0:24
C4Heal Me3:16
C5I Don't Know What Love Is2:57
C6Vows (Dialogue)0:17
C7Is That Alright?3:11
C8SNL (Dialogue)0:13
C9Why Did You Do That?3:04
C10Hair Body Face3:22
D1Scene 98 (Dialogue)0:35
D2Before I Cry4:18
D3Too Far Gone1:26
D4Twelve Notes (Dialogue)1:03
D5I'll Never Love Again (Film Version)4:41
D6I'll Never Love Again (Extended Version)5:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lady Gaga; Bradley Cooper - A Star Is Born (OST) (0602567775546) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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