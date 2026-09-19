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Davis, Miles, Porgy & Bess (5060397601087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Davis, Miles, Porgy & Bess (5060397601087) виниловая пластинка

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Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 1
Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 2
Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 3
Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 4
Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 1
  • Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 2
  • Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 3
  • Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 4
  • Davis, Miles, Porgy &amp; Bess (5060397601087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387475
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buzzard Song, Bess, You Is My Woman Now, Gone, Gone, Gone, Gone, Summertime, Oh Bess, Oh Wheres My Bess, Prayer (Oh Doctor Jesus), Fishermen, Strawberry And Devil Crab, My Man's Gone Now, It Ain't Necessarily So, Here Come De Honey Man, I Loves You, Porgy, There's A Boat That's Leaving Soon For New York
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Davis, Miles, Porgy & Bess (5060397601087) виниловая пластинка

Track List

A1Buzzard Song4:13
A2Bess, You Is My Woman Now5:16
A3Gone3:43
A4Gone, Gone, Gone2:09
A5Summertime3:23
A6Oh Bess, Oh Wheres My Bess4:33
B1Prayer (Oh Doctor Jesus)4:15
B2Fishermen, Strawberry And Devil Crab4:12
B3My Man's Gone Now6:21
B4It Ain't Necessarily So4:30
B5Here Come De Honey Man1:23
B6I Loves You, Porgy3:44
B7There's A Boat That's Leaving Soon For New York3:28

Отзывы о товаре Davis, Miles, Porgy & Bess (5060397601087) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
PORGY & BESS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buzzard Song, Bess, You Is My Woman Now, Gone, Gone, Gone, Gone, Summertime, Oh Bess, Oh Wheres My Bess, Prayer (Oh Doctor Jesus), Fishermen, Strawberry And Devil Crab, My Man's Gone Now, It Ain't Necessarily So, Here Come De Honey Man, I Loves You, Porgy, There's A Boat That's Leaving Soon For New York
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Buzzard Song4:13
A2Bess, You Is My Woman Now5:16
A3Gone3:43
A4Gone, Gone, Gone2:09
A5Summertime3:23
A6Oh Bess, Oh Wheres My Bess4:33
B1Prayer (Oh Doctor Jesus)4:15
B2Fishermen, Strawberry And Devil Crab4:12
B3My Man's Gone Now6:21
B4It Ain't Necessarily So4:30
B5Here Come De Honey Man1:23
B6I Loves You, Porgy3:44
B7There's A Boat That's Leaving Soon For New York3:28
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Отзывы


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