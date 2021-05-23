Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 138578
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3 040 руб.
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Коллекция MARS, BRUNO
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678893032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Grenade, Just the Way You Are, Our First Time, Runaway Baby, The Lazy Song, Marry You, Talking To The Moon, Liquor Store Blues (feat. Damian Marley), Count On Me, The Other Feat. Cee Lo Green And B.o.B)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Grenade
|3:42
|A2
|Just The Way You Are
|3:40
|A3
|Our First Time
|4:03
|A4
|Runaway Baby
|2:27
|A5
|The Lazy Song
|3:15
|B1
|Marry You
|3:50
|B2
|Talking To The Moon
|3:37
|B3
|Liquor Store Blues
|3:49
|B4
|Count On Me
|3:17
|B5
|The Other Side
|3:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678893032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Grenade, Just the Way You Are, Our First Time, Runaway Baby, The Lazy Song, Marry You, Talking To The Moon, Liquor Store Blues (feat. Damian Marley), Count On Me, The Other Feat. Cee Lo Green And B.o.B)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Grenade
|3:42
|A2
|Just The Way You Are
|3:40
|A3
|Our First Time
|4:03
|A4
|Runaway Baby
|2:27
|A5
|The Lazy Song
|3:15
|B1
|Marry You
|3:50
|B2
|Talking To The Moon
|3:37
|B3
|Liquor Store Blues
|3:49
|B4
|Count On Me
|3:17
|B5
|The Other Side
|3:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Наверное лучший альбом Bruno. Хорошее качество записи, хорошее оформление.
Недостатки:
Их нет.
Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка
Достоинства:
Наверное лучший альбом Bruno. Хорошее качество записи, хорошее оформление.
Недостатки:
Их нет.