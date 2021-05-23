Top.Mail.Ru
Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 1
Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 2
Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruno Mars - Doo-Wops &amp; Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARS, BRUNO
filter_none Товар входит в коллекцию MARS, BRUNO

Коллекция MARS, BRUNO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678893032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Grenade, Just the Way You Are, Our First Time, Runaway Baby, The Lazy Song, Marry You, Talking To The Moon, Liquor Store Blues (feat. Damian Marley), Count On Me, The Other Feat. Cee Lo Green And B.o.B)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка

Track List

A1Grenade3:42
A2Just The Way You Are3:40
A3Our First Time4:03
A4Runaway Baby2:27
A5The Lazy Song3:15
B1Marry You3:50
B2Talking To The Moon3:37
B3Liquor Store Blues3:49
B4Count On Me3:17
B5The Other Side3:47

Отзывы о товаре Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка

23.05.2021
Рустам

Достоинства:
Наверное лучший альбом Bruno. Хорошее качество записи, хорошее оформление.

Недостатки:
Их нет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678893032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
DOO-WOPS & HOOLIGANS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Grenade, Just the Way You Are, Our First Time, Runaway Baby, The Lazy Song, Marry You, Talking To The Moon, Liquor Store Blues (feat. Damian Marley), Count On Me, The Other Feat. Cee Lo Green And B.o.B)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Grenade3:42
A2Just The Way You Are3:40
A3Our First Time4:03
A4Runaway Baby2:27
A5The Lazy Song3:15
B1Marry You3:50
B2Talking To The Moon3:37
B3Liquor Store Blues3:49
B4Count On Me3:17
B5The Other Side3:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.05.2021
Рустам

Достоинства:
Наверное лучший альбом Bruno. Хорошее качество записи, хорошее оформление.

Недостатки:
Их нет.


Bruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...