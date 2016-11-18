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Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка

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Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 1
Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 2
Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 3
Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
24K MAGIC
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 141280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARS, BRUNO
filter_none Товар входит в коллекцию MARS, BRUNO

Коллекция MARS, BRUNO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678662720
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
24K MAGIC
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка

Track List

A124K Magic
A2Chunky
A3Perm
A4That's What I Like
A5Versace On The Floor
B1Straight Up & Down
B2Calling All My Lovelies
B3Finesse
B4Too Good To Say Goodbye

Отзывы о товаре Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678662720
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.11.2016
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
24K MAGIC
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A124K Magic
A2Chunky
A3Perm
A4That's What I Like
A5Versace On The Floor
B1Straight Up & Down
B2Calling All My Lovelies
B3Finesse
B4Too Good To Say Goodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Mars - 24K Magic (0075678662720) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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