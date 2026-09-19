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5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка

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5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 1
5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 2
5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 1
  • 5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 2
  • 5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424364
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 5060143491207, Davis, Miles, Kind Of Blue виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches


Теги товара: Limited Edition
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