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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060)

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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 1
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 2
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 3
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 4
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 5
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 6
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 7
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 5
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 6
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 7
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387109
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060)
8 170 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
76

Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060)

Zippo представляет вашему вниманию ещё одну модель с изображением Всевидящего ока, на которой Божий взор проистекает из зеленого кристалла Swarovski, посаженного на вершину пирамиды с глубоким резным оттиском. Ветроустойчивая зажигалка ZIPPO Armor 49060 с покрытием High Polish Brass характеризуется блестящей, гладкой, полированной поверхностью.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Zippo представляет вашему вниманию ещё одну модель с изображением Всевидящего ока, на которой Божий взор проистекает из зеленого кристалла Swarovski, посаженного на вершину пирамиды с глубоким резным оттиском. Ветроустойчивая зажигалка ZIPPO Armor 49060 с покрытием High Polish Brass характеризуется блестящей, гладкой, полированной поверхностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass (49060) - стоимость товара 8170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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