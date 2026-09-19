Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 387029
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 910 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
76
Описание товара Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)
По темной матовой поверхности этой зажигалки вьется незатейливый орнамент, сделанный по технологии нанесения цветных изображений, которой художники Zippo владеют филигранно. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком. Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость. Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь. Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
По темной матовой поверхности этой зажигалки вьется незатейливый орнамент, сделанный по технологии нанесения цветных изображений, которой художники Zippo владеют филигранно. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком. Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость. Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь. Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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