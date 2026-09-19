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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)

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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 230 руб.  4 982 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)
3 230 руб. -35%
4 982 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)

Бензиновая зажигалка для мужчин Zippo Сlassic является оригинальной моделью с глянцевым, тщательно отполированным хромированным корпусом. Она включена в каталог зажигалок Zippo в разделе Pure, что можно перевести как «чистый» или «безупречный». Это означает, что эта зажигалка не только идеального качества, без замысловатых украшений, но и смотрится респектабельно и изящно. Любая продукция Zippo из серии Classiс изготавливается как настоящий шедевр, выполненный из хрома, серебра, латуни, для которого применяются разнообразные методы полировки поверхности. Оригинальные зажигалки Zippo – это те образцы, которые компания производит ежегодно практически без каких-либо изменений. Они не подвластны времени, и даже спустя многие десятилетия (а модели Zippo Оriginal работают без ремонта много лет) будут оставаться настолько стильными, как и в день, когда вы сделали приобретение. Гладкий корпус однотонного цвета допускает возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков. Ведь качество и испытанность этой марки проверены и подтверждены во всем мире, не составит особого труда отличить настоящую Zippo от вульгарной и дешевой подделки.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая зажигалка для мужчин Zippo Сlassic является оригинальной моделью с глянцевым, тщательно отполированным хромированным корпусом. Она включена в каталог зажигалок Zippo в разделе Pure, что можно перевести как «чистый» или «безупречный». Это означает, что эта зажигалка не только идеального качества, без замысловатых украшений, но и смотрится респектабельно и изящно. Любая продукция Zippo из серии Classiс изготавливается как настоящий шедевр, выполненный из хрома, серебра, латуни, для которого применяются разнообразные методы полировки поверхности. Оригинальные зажигалки Zippo – это те образцы, которые компания производит ежегодно практически без каких-либо изменений. Они не подвластны времени, и даже спустя многие десятилетия (а модели Zippo Оriginal работают без ремонта много лет) будут оставаться настолько стильными, как и в день, когда вы сделали приобретение. Гладкий корпус однотонного цвета допускает возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков. Ведь качество и испытанность этой марки проверены и подтверждены во всем мире, не составит особого труда отличить настоящую Zippo от вульгарной и дешевой подделки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250) - купить по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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