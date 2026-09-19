Зажигалка Zippo Replica (1941B)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 387142
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4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo Replica (1941B)
• Brushed Brass • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
• Brushed Brass • Корпус имеет плоские стенки с более острыми углами • Крышка и нижняя часть корпуса фиксируется четырёхцилиндровой петлёй • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Зажигалка Zippo Replica (1941B) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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