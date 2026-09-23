Зажигалка Zippo с покрытием Art Deco Flame High Polish Bras
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Art Deco Flame High Polish Bras
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стиль ар-деко идеально вписывается в эту классическую зажигалку с покрытием Глянцевая латунь. Элегантный дизайн сочетает в себе типичные формы и цвета той эпохи, дополненные встроенным изображением пламени и годом основания компании Zippo. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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