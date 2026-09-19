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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323)

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 3
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 4
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 5
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 6
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 7
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 8
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Азарт
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 5
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 6
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 7
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 8
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323)
5 240 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Азарт
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
изображение пикового туза, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323)

Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice 28323 с возможностью заправки для постоянного использования. Полностью металлический корпус обеспечивает долгий срок службы. Пламя не гаснет даже при сильном боковом ветре. Зажигалку рекомендуется заправлять высококачественным топливом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Азарт
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
изображение пикового туза, пожизненная гарантия, рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice 28323 с возможностью заправки для постоянного использования. Полностью металлический корпус обеспечивает долгий срок службы. Пламя не гаснет даже при сильном боковом ветре. Зажигалку рекомендуется заправлять высококачественным топливом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием Black Ice (28323) - этот товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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