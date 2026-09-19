Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (29149)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 386859
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 850 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
ветроустойчива, материал: латунь, на лицевой стороне изображены символы азартных игр, подходит для гравировки, пожизненная гарантия от производителя
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (29149)
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass 29149 отличается способность функционировать при любой погоде. Может стать отличным подарком. Особым методом на корпус зажигалки нанесено изображение Древа жизни. Для заправки рекомендуется применять высококачественное бензиновое топливо Zippo.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
ветроустойчива, материал: латунь, на лицевой стороне изображены символы азартных игр, подходит для гравировки, пожизненная гарантия от производителя
Страна производитель
США
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass 29149 отличается способность функционировать при любой погоде. Может стать отличным подарком. Особым методом на корпус зажигалки нанесено изображение Древа жизни. Для заправки рекомендуется применять высококачественное бензиновое топливо Zippo.
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (29149) - купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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