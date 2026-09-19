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Зажигалка Zippo Navy Matte (239) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Navy Matte (239)

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Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 4
Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зажигалка Zippo Navy Matte (239)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Navy Matte (239)

Оригинальная бензиновая зажигалка широкой формы из классической серии Zippo привлекает взгляд глубоким темно-синим цветом. Ее корпус покрыт специальным порошковым составом. Эта модель может похвастаться привлекательной внешне матовой отделкой и приятной на ощупь поверхностью. По ощущениям она больше всего ассоциируется с велюром. Новая серия Matte, к которой принадлежит этот экземпляр, является одним из наиболее востребованных диапазонов, в сфере которого работает и фантазирует огромное количество специалистов и дизайнеров компании Zippo. Пользуясь запатентованной технологией, они постоянно предлагают новые, насыщенные оттенки. Можно убедиться в многообразии предлагаемых вариантов самому, просмотрев зажигалки Zippo, фото которых более чем достаточно. Однотонный цвет поверхности зажигалки позволяет выгравировать любые логотипы, изображения и пожелания с помощью различных методов. Если вы сомневаетесь в верности своего решения о покупке, считаете, что «возьму и куплю зажигалку Zippo, а она проработает недолго...», и так далее в том же духе, то рекомендуем вам ознакомиться с множественными отзывами благодарных покупателей. Зажигалки Zippo, настоящие, конечно, известны своим качеством, мастерством исполнения и надежностью.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Navy Matte (239)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
синий
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Оригинальная бензиновая зажигалка широкой формы из классической серии Zippo привлекает взгляд глубоким темно-синим цветом. Ее корпус покрыт специальным порошковым составом. Эта модель может похвастаться привлекательной внешне матовой отделкой и приятной на ощупь поверхностью. По ощущениям она больше всего ассоциируется с велюром. Новая серия Matte, к которой принадлежит этот экземпляр, является одним из наиболее востребованных диапазонов, в сфере которого работает и фантазирует огромное количество специалистов и дизайнеров компании Zippo. Пользуясь запатентованной технологией, они постоянно предлагают новые, насыщенные оттенки. Можно убедиться в многообразии предлагаемых вариантов самому, просмотрев зажигалки Zippo, фото которых более чем достаточно. Однотонный цвет поверхности зажигалки позволяет выгравировать любые логотипы, изображения и пожелания с помощью различных методов. Если вы сомневаетесь в верности своего решения о покупке, считаете, что «возьму и куплю зажигалку Zippo, а она проработает недолго...», и так далее в том же духе, то рекомендуем вам ознакомиться с множественными отзывами благодарных покупателей. Зажигалки Zippo, настоящие, конечно, известны своим качеством, мастерством исполнения и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Navy Matte (239) - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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