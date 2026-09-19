Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 386897
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 760 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)
Совсем не обязательно быть Матерью Драконов, чтобы оценить зажигалку ZIPPO Armor™ 28807 по достоинству. На ней выгравирован драконий глаз с яркой инкрустацией из эпоксидной смолы в виде изумрудно-зелёного зрачка. Высококвалифицированные мастера заполняют глубокие впадины на поверхности зажигалки чистой, мраморной или однородной эпоксидной смолой. Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Корпус зажигалки ZIPPO Armor™ в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
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Курьерская доставка в Москве
Совсем не обязательно быть Матерью Драконов, чтобы оценить зажигалку ZIPPO Armor™ 28807 по достоинству. На ней выгравирован драконий глаз с яркой инкрустацией из эпоксидной смолы в виде изумрудно-зелёного зрачка. Высококвалифицированные мастера заполняют глубокие впадины на поверхности зажигалки чистой, мраморной или однородной эпоксидной смолой. Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Корпус зажигалки ZIPPO Armor™ в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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