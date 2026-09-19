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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)

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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - фото 1
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)
10 760 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)

Совсем не обязательно быть Матерью Драконов, чтобы оценить зажигалку ZIPPO Armor™ 28807 по достоинству. На ней выгравирован драконий глаз с яркой инкрустацией из эпоксидной смолы в виде изумрудно-зелёного зрачка. Высококвалифицированные мастера заполняют глубокие впадины на поверхности зажигалки чистой, мраморной или однородной эпоксидной смолой. Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Корпус зажигалки ZIPPO Armor™ в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Совсем не обязательно быть Матерью Драконов, чтобы оценить зажигалку ZIPPO Armor™ 28807 по достоинству. На ней выгравирован драконий глаз с яркой инкрустацией из эпоксидной смолы в виде изумрудно-зелёного зрачка. Высококвалифицированные мастера заполняют глубокие впадины на поверхности зажигалки чистой, мраморной или однородной эпоксидной смолой. Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Корпус зажигалки ZIPPO Armor™ в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (28807) - купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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