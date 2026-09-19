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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant

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Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 1
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 2
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 3
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 4
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 5
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 6
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 7
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 8
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 9
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 10
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 11
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 12
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутально-экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 12
  • Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383455
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутально-экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х43х24
Вес, кг.
10.2

Описание товара Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant

Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant – короткофокусный рефлектор Ньютона для исследования глубин космоса. Благодаря параболическому главному зеркалу оптика строит четкое и ясное изображение даже на максимально полезном увеличении. Телескоп прост в управлении, поэтому подойдет для начинающего астронома. Также он достаточно компактен, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на астрономические встречи. В комплект поставки включены два окуляра: окуляр с меньшим фокусным расстоянием хорошо подходит для рассматривания планет, а модель с большим фокусным расстоянием – для изучения объектов дальнего космоса. Для поиска объектов на небосклоне используется искатель с красной точкой, который тоже есть в комплекте. Со Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant не нужно ничего докупать – к наблюдениям можно приступать незамедлительно! Монтировка AZ-EQ Avant интересна тем, что она может работать и в экваториальном, и в азимутальном режиме. Управление ручное, для ведения используются ручки тонкой настройки. Ход монтировки плавный, уверенный, без рывков. Тренога сделана из алюминия и может регулироваться по высоте. Есть удлинительная трубка для установки длиннофокусных оптических труб и лоток для аксессуаров. Основные особенности: Светосильный рефлектор Ньютона. Параболическое главное зеркало. Простое управление, небольшие габариты и вес в сравнении с аналогами (ньютоновскими системами). Универсальная азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant. Отличный выбор для наблюдения туманностей, галактик, звездных скоплений. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant, противовес, штанга противовеса, алюминиевая тренога, удлинительная трубка для установки длиннофокусных труб телескопов, лоток для аксессуаров, крепежные кольца, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутально-экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant – короткофокусный рефлектор Ньютона для исследования глубин космоса. Благодаря параболическому главному зеркалу оптика строит четкое и ясное изображение даже на максимально полезном увеличении. Телескоп прост в управлении, поэтому подойдет для начинающего астронома. Также он достаточно компактен, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на астрономические встречи. В комплект поставки включены два окуляра: окуляр с меньшим фокусным расстоянием хорошо подходит для рассматривания планет, а модель с большим фокусным расстоянием – для изучения объектов дальнего космоса. Для поиска объектов на небосклоне используется искатель с красной точкой, который тоже есть в комплекте. Со Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant не нужно ничего докупать – к наблюдениям можно приступать незамедлительно! Монтировка AZ-EQ Avant интересна тем, что она может работать и в экваториальном, и в азимутальном режиме. Управление ручное, для ведения используются ручки тонкой настройки. Ход монтировки плавный, уверенный, без рывков. Тренога сделана из алюминия и может регулироваться по высоте. Есть удлинительная трубка для установки длиннофокусных оптических труб и лоток для аксессуаров. Основные особенности: Светосильный рефлектор Ньютона. Параболическое главное зеркало. Простое управление, небольшие габариты и вес в сравнении с аналогами (ньютоновскими системами). Универсальная азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant. Отличный выбор для наблюдения туманностей, галактик, звездных скоплений. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant, противовес, штанга противовеса, алюминиевая тренога, удлинительная трубка для установки длиннофокусных труб телескопов, лоток для аксессуаров, крепежные кольца, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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Отзывы


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