Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant
Телескоп Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant – короткофокусный рефлектор Ньютона для исследования глубин космоса. Благодаря параболическому главному зеркалу оптика строит четкое и ясное изображение даже на максимально полезном увеличении. Телескоп прост в управлении, поэтому подойдет для начинающего астронома. Также он достаточно компактен, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на астрономические встречи. В комплект поставки включены два окуляра: окуляр с меньшим фокусным расстоянием хорошо подходит для рассматривания планет, а модель с большим фокусным расстоянием – для изучения объектов дальнего космоса. Для поиска объектов на небосклоне используется искатель с красной точкой, который тоже есть в комплекте. Со Sky-Watcher SKYHAWK N114/500 AZ-EQ Avant не нужно ничего докупать – к наблюдениям можно приступать незамедлительно! Монтировка AZ-EQ Avant интересна тем, что она может работать и в экваториальном, и в азимутальном режиме. Управление ручное, для ведения используются ручки тонкой настройки. Ход монтировки плавный, уверенный, без рывков. Тренога сделана из алюминия и может регулироваться по высоте. Есть удлинительная трубка для установки длиннофокусных оптических труб и лоток для аксессуаров. Основные особенности: Светосильный рефлектор Ньютона. Параболическое главное зеркало. Простое управление, небольшие габариты и вес в сравнении с аналогами (ньютоновскими системами). Универсальная азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant. Отличный выбор для наблюдения туманностей, галактик, звездных скоплений. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), азимутально-экваториальная монтировка AZ-EQ Avant, противовес, штанга противовеса, алюминиевая тренога, удлинительная трубка для установки длиннофокусных труб телескопов, лоток для аксессуаров, крепежные кольца, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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