Телескоп Discovery Sky T50 с книгой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телескоп Discovery Sky T50 с книгой
Телескоп Discovery Sky T50 – это рефрактор, с которым очень легко осваивать основы астрономии. Он не требует специальной настройки, прост в управлении и комплектуется всем необходимым для наблюдений – в том числе познавательной книгой «Космос. Непустая пустота». Лучше всего телескоп подходит для рассматривания Луны и наземных объектов, также в него можно увидеть многие объекты ближнего космоса, правда, без детализации. Телескоп упакован в красочную брендированную коробку, поэтому его можно выбирать для подарка. Возможности телескопа раскрываются по максимуму прямо «из коробки». Благодаря двум разнофокусным окулярам и линзе Барлоу можно легко «разогнать» оптику до максимально полезного увеличения, диагональное зеркало повышает комфорт наземных наблюдений, а оптический искатель помогает точно наводить трубу телескопа на интересующие вас объекты. Азимутальная монтировка дополнена удобной крупной ручкой наведения, при помощи которой трубу телескопа можно поворачивать вправо, влево, вверх и вниз. Тренога выполнена из алюминия, высоту каждой ножки можно регулировать по отдельности, что позволяет устойчиво размещать телескоп практически на любой поверхности. Книга знаний «Космос. Непустая пустота» – приятный и полезный бонус к телескопу. Она написана живым языком, дополнена яркими иллюстрациями и рассказывает о множестве астрономических объектов: Солнце, планетах и их спутниках, метеорах и кометах, далеких звездах и многом другом. Книга научит ориентироваться на звездном небе и познакомит с устройством телескопа и основами астрономических наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Телескоп Discovery Sky T50 с книгой