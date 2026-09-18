Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221044
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х30х26
Вес, кг.
5
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK102SP OTA
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK102SP OTA – это компактный катадиоптрик, с помощью которого можно любоваться Луной с балкона или наблюдать объекты дальнего космоса вдали от города. В этот телескоп вы сможете увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, галактики, туманности и множество других небесных тел. Благодаря небольшим размерам трубу удобно брать с собой на природу – вдали от городской засветки можно увидеть больше интересных объектов.
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Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK102SP OTA – это компактный катадиоптрик, с помощью которого можно любоваться Луной с балкона или наблюдать объекты дальнего космоса вдали от города. В этот телескоп вы сможете увидеть все планеты Солнечной системы, двойные звезды, галактики, туманности и множество других небесных тел. Благодаря небольшим размерам трубу удобно брать с собой на природу – вдали от городской засветки можно увидеть больше интересных объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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