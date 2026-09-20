Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA
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Характеристики
Описание товара Телескоп Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA
Оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA – это 80-миллиметровый короткофокусный рефрактор-апохромат на основе низкодисперсионной оптики. Он обладает высокой светосилой и широким обзором, но основное – эффективно борется с проявлениями хроматизма, поэтому передает очень четкую картинку. Также стоит отметить высокий контраст и яркость передаваемого изображения, что достигается в том числе и благодаря полному многослойному просветлению. Эта оптическая труба – отличный выбор для астрофотографии и визуальных наблюдений, особенно обзорных. Корпус телескопа выполнен из углеродного волокна – материала, который легче алюминия. Также ОТА в карбоновом корпусе быстрее термостабилизируется, так как корпус не подвержен внутренним изменениям из-за перепадов температуры, и «остыть» должны только оптика и воздух внутри. Это позволяет быстрее приступать к наблюдениям. Повышает скорость работы с прибором и быстросъемное крепление к монтировке – на сборку и разборку уходит меньше времени. Еще одна механическая особенность – двухскоростной фокусер Крейфорда с посадочным диаметром 2 дюйма. Он обеспечивает плавную настройку резкости, не люфтит и надежно удерживает даже тяжелые оптические аксессуары. Благодаря компактному размеру и малому весу оптическая труба Levenhuk Ra R80 ED Doublet Carbon OTA хорошо подходит для выездных астрофестов – она мобильна и удобна в перевозке. К тому же в комплектацию включен прочный алюминиевый кейс. Обратите внимание: в комплектацию не входят оптические аксессуары, монтировка и тренога.
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